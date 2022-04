Irti päästetyt koirat tappavat poroja hangille – poromies ampui kaksi huskya ja ihmettelee, miksei vaatimille suoda vasomisrauhaa

Irti päässeet koirat ovat olleet porojen ja poromiesten riesana tänä talvena Inarissa. Muddusjärven paliskunnan poroisäntä Osmo Seurujärvi sanoo ongelman olevan paha. Irtokoirat ovat aiheuttaneet paljon harmia ja lisätöitä poromiehille, ja yksistään Muddusjärven paliskunnassa on menetetty jo neljä vaadinta tänä keväänä.

Tänä talvena lumitilanne Pohjois-Lapissa on ollut sen kaltainen, että koirien on ollut helppo ajattaa poroja. Hanki kantaa koiraa mutta ei poroa.

Paliskuntain yhdistyksen mukaan porojen ja koirien kohtaamisista koituneet ongelmat ovat kasvaneet viime vuosina, ja esimerkiksi viime syksy oli erityisen paha . Vahinkoja koituu yhdistyksen mukaan erityisesti metsästyskoirista, mutta tavallista on myös, että matkailijoiden tai paikallisten irtokoirat aiheuttavat porojen kuoleman.

Koirat ovat tappaneet poroja raatelemalla ne hengiltä tai aiheuttamalla niille niin suuret vammat, että porot on lopetettava.

Koirat ovat myös vahingoittaneet poroja ajattamalla niitä. Poroja on hukkunut tai jäänyt auton alle, kun koirat ovat ajattaneet poroja heikoille jäille tai liikenteen sekaan. Porot ovat myös loukanneet itseään juoksemalla aitoihin.

Poromies saa tappaa koiran, jos se on poron kimpussa

Lain mukaan koiraa ei saa tappaa, jos se saadaan kiinni tai vahinko on mahdollista estää muuten. Lupa tappaa ei siis suinkaan ole automaattinen.

Tyypillistä porovahingoissa on se, että koiria on asialla kaksi tai useampia. Laumassa villiintyessään ne ovat vaarallisia. Sulan maan aikana uhka on pienempi.