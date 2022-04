Ukrainan naapurissa Moldovan Transnistriassa räjähti kolmessa paikassa – asiantuntija: On vaikea nähdä, mitä Venäjä tällä saavuttaisi

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes pitää Moldovan Transnistriassa tapahtuneita hyökkäyksiä ja räjähdyksiä provokaatioina. Moshesin mukaan on vaikea arvioida, kuka niistä hyötyy eniten.

Transnistrian hallinto kertoi kolmesta iskusta

Moldovan hallinto sanoi maanantain iskun jälkeen, että hyökkääjien tavoitteena on luoda tekosyy alueen turvallisuustilanteen heikentämiseksi. Asiasta kertoi muun muassa Deutsche Welle. (siirryt toiseen palveluun)

Ohjelmajohtaja Arkady Moshesin mukaan tietoa on vielä liian vähän iskun tekijöiden ja heidän motiiviensa arvioimiseksi.

Moshesin mukaan on vaikea sanoa, olisiko Venäjällä kiinnostusta tällaisiin tekoihin Transnistriassa.

– On vaikea nähdä, mitä he tällä saavuttaisivat. Kukaan ei pitäisi uskottavana sitä, että venäjänkieliset asukkaat ovat uhattuina Transnistriassa, Moshes sanoo.

Edes Venäjä ei ole tunnustanut Transnistrian itsenäisyyttä

Transnistria sijaitsee Moldovan itäosassa likimain Ukrainan rajan ja Dnestr-joen välisellä alueella. Se on kooltaan hieman alle puolet Uudenmaan pinta-alasta. Alueella on arvioiden mukaan noin 350 000 asukasta.

Transnistrian väestöstä lähes kolmannes on venäjänkielisiä. Alueella on venäläissotilaita, joita Venäjä on kutsunut rauhanturvaajiksi. Euroopan neuvosto kuitenkin pitää heitä miehittäjinä.