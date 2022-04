Ukrainaan lähetetyn materiaaliavun korvaaminen maksaa Suomelle vajaat 30 miljoonaa euroa, selviää puolustusministeriön STT:lle luovuttamista asiakirjoista. Puolustusministeriö on salannut tiedot siitä, mitä materiaalia uusimmissa päätöksissä on päätetty Ukrainaan luovuttaa.

Puolustusvoimien luovuttaman materiaalin todellinen arvo voi olla suurempi tai pienempi kuin sen laskennalliseksi arvoksi on merkitty. Puolustusvoimilta on lisäksi voitu luovuttaa myös laskennallisesti täysin arvotonta tavaraa. Vanhentuvan materiaalin hävittäminen maksaa, eikä tuoreus selviä julkisista tiedoista.

Salonius-Pasternak sanoo, että materiaalin laskennallinen arvo on kannattanut arvioida lähelle nollaa, jos on haluttu peitellä mahdollisimman paljon lähetysten sisältöä. Jos taas lisäbudjetissa on haluttu saada mahdollisimman paljon rahaa korvaavaan materiaaliin, arvo on kannattanut arvioida mahdollisimman korkeaksi.