Herätys: Venäläiset oligarkit pysyvät hiljaa sodasta | Moni Suomessa asuva somali pelkää Natoon liittymistä | Maiden eläkerahastot vertailtiin

Venäläiset oligarkit pysyvät hiljaa Ukrainan sodasta

Harva umpirikas venäläinen on kertonut kantansa Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Oligarkkien menneiden vuosien poliittinen valta on mennyttä, ja moni elää tällä hetkellä "melkoisessa pinteessä", arvioi Ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Ylen haastattelussa. Selvitimme, mitä Venäjän rikkaimmille kuuluu nyt.

Transnitriassa räjähtelee, Venäjä katkaisee kaasutoimituksia

Taistelut Itä-Ukrainan rintamalla jatkuvat hellittämättä. Moldovaan kuuluvassa, mutta Venäjän hallitsemassa Transnistriassa on tapahtunut räjähdyksiä hallinnollisissa rakennuksissa. Moldova uskoo, että kyseessä on Venäjän provokaatio. Venäjä katkaisee kaasutoimitukset Puolaan ja Bulgariaan, koska nämä eivät ole alkaneet maksaa kaasustaan ruplilla. Varsinkin Bulgaria on riippuvainen venäläisestä kaasusta.