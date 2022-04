Lasten ja nuorten aiheuttama ilkivalta on lisääntynyt kaupoissa – porilaiskauppa maksattaa hävikkituotteet tekijöillä

Ilkivalta on lisääntynyt kaupoissa. Vaikka tapausmäärät ovat vielä melko pieniä, on S-ryhmä jo käynnistänyt toimet sen kitkemiseksi.

Kauppojen henkilökuntaa on muun muassa ohjeistettu näyttämään asiakkaille, että heidät on huomattu. Huomioimisen uskotaan ennaltaehkäisevän huonoa käytöstä.

Joukossa tyhmyys tiivistyy

Ilkivalta on lisääntynyt kevään aikana esimerkiksi Porin S-market Lukkarinsannassa. Joukko 10–14-vuotiaita on rikkonut siellä toistuvasti tuotteita.

Valvontaa tehostetaan

Nuoretkin toivottuja asiakkaita

– On totta, että nuorison levottomuus on lisääntynyt ja joitain lieveilmiöitä on K-ryhmän kauppapaikoissa tapahtunutkin. Kyse on ollut paikallisesta ja varsin marginaalisesta toiminnasta.