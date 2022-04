"Imetin ja itkin, että mitä olemme menneet tekemään" – äidit kertovat, miltä tuntuu katua omaa lastaan

Oletko katunut lapsen saamista?

Muut saman ikäiset tekivät muita asioita kuten kävivät baareissa ja nukkuivat myöhään. Oli yksinäinen olo ja väsytti kokoajan. Nyt on helpompaa, koska lapsi on vanhempi. Äiti, 20 vuotta

Mitä ajatuksia vanhemmuuden katuminen sinussa herättää?

Osan mielestä lapsen saamisen katuminen on tabu ja se on siksi aiheuttanut itselle ahdistuksen tunnetta ja häpeää:

Onko vanhemmuus aiheuttanut sinussa muita kielteisiä tunteita?

Lisäksi korona on vaikeuttanut yhteyttä muihin ihmisiin. Välillä kaipaisin lomaa lapsesta. Tunne, että on aina vanki, ahdistaa. Isä, 60 vuotta

Vauvavuosi voi olla raskauden jälkeen aika syvää kuraa aikuiselle vanhemmalle, jolla on vahva identiteetti ja ollut mielekäs elämä ennen lasta. Tätäkin oli vaikea kirjoittaa ilman, että lisäsi mukaan ”lapsi on silti maailman ihanin ja rakkain.” Tuntuu, että on pakko heti puolustautua, kun puhuu negatiivisista tunteistaan. Malli on syvällä. Äiti, 38 vuotta