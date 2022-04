Katso suorana: Lähes kaikki puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat kannattavat Nato-jäsenyyttä: "Paras päivä hakea olisi ollut eilen", sanoo RKP-nuorten Frida Sigfrids

Nuorisotyön päivien kattoteemoina ovat nuorten hyvinvointi ja identiteetti, nuorisotyön mahdollistajat sekä nuoristyö nyt ja tulevaisuudessa.

Poliittisten nuorisojärjestöjen kihot saattavat hyvinkin olla tulevaisuuden keskeisiä päättäjiä, ja nuorisopäivien keskiviikon ohjelmaan kuuluukin poliittisten nuorisojärjestöjen tentti.

Tentti selvitti aluksi puheenjohtajien Nato-kannat. Vain yksi vastasi selvästi ei.

– Emopuolueessa on murros meneillään, ja kantoja on muuttunut. Vasemmistonuorten kanta on edelleen jyrkkä ei, koska Nato ei edusta meille tärkeää rauhanaatetta, sanoo Vasemmistonuorten Ava Dahlvik.

Demareiden Kimi Uosukainen ei ole ratkaissut vielä kantaansa.

– Nyt on aika käydä keskustelua, ja Nato-kysymykseen liittyy monia muitakin kysymyksiä, hän sanoo.

Keskustanuorilla on ollut kielteinen kanta Natoon, mutta se on kenties muuttumassa.

– Ehdotus valtuuskunnalle on, että Nato on tällä hetkellä vaihtoehdoista paras. Meidän maantieteellisellä sijainnillamme kaikki vaihtoehdot ovat aika huonoja, mutta Nato on niistä paras, sanoo Aleksi Sandroos.

Kokoomusnuorille Nato-kysymys on helppo. Jäsenyyden kannalla on oltu jo 15 vuotta.

– Tämä päätös on tulevien vuosien todella iso päätös, eikä sellaisia tehdä heppoisin perustein. Turvallisuustilanne on muuttunut, ja tarvitaan uusia ratkaisuja Suomen turvallisuuden takaamiseksi jatkossakin, sanoo Ida Leino.

Naton kannalla ovat pitkään olleet myös kristillisdemokraattiset nuoret.

– Puhutaan, että turvallisuusympäristö on muuttunut, mutta naapurissa vallassa on ollut käytännössä koko elämäni ajan sama heppu, joka on aina ollut yhtä arvaamaton. Poliitikot ovat olleet sinisilmäisiä, eivätkä ole nähneet uhkaa, jonka Venäjä meille aiheuttaa. Nyt on aika mennä Natoon, sanoo Ami Rinta-Valkama.

RKP:n nuorissa nähdään, että Suomelle olisi hyvä liittyä Natoon, ja se olisi hyvä tehdä yhdessä Ruotsin kanssa.

– Jokainen maa tekee kuitenkin omat päätöksensä, ja jos Ruotsi ei ole valmis liittymään, Suomi liittyy sitten itse, sanoo Frida Sigfrids.

Vihreillä nuorilla on vuosia vanha kanta Natoon liittymistä vastaan.

– Itse olen sitä mieltä, että kun meillä on 1300 kilometriä yhteistä rajaa autoritaarisen roistovaltion kanssa, jonka johtaja näkee Suomen osana omaa etupiiriään, Nato on vähiten huono vaihtoehto, sanoo Jami Haavisto.

Suurin osa puheenjohtajista toivoo Nato-jäsenyydestä pikaista päätöstä.

– Paras päivä olisi ollut eilen, mutta niin pian kuin mahdollista, sanoo RKP-nuorten Sigfrids.

– Minusta asiat ovat edenneet liiankin nopeasti, tällaisia päätöksia ei voi tehdä hätiköiden, sanoo Vasemmistonuorten Dahlvik.

Naton tukikohtaa Suomessa jäsenyyden kannattajat pitävät mahdollisena, osa jopa toivottavana, mutta ydinaseet arveluttavat aina jyrkkään eihin asti. Vähiten varauksella ydinaseisiin suhtautuu Kokoomus.

– Ydinaseita täytyy pohtia tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä ei välttämättä, sanoo Ida Leino.