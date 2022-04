Toisinajattelijat riskeeraavat henkensä, terveytensä ja työnsä Venäjällä

Laine on erikoistunut muun muassa Venäjän mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa koskeviin kysymyksiin. Hänen mukaansa Venäjän kapea opposition ja sotaa vastustavien liikkumavara on jatkumoa jo pidemmältä ajalta.

– Kyllä Venäjän vallanpitäjät ovat koko Putinin vallassaoloajan kaventaneet sitä tilaa, jossa kritiikkiä tai poliittista haastetta voidaan esittää. Eli poliittisia oikeuksia on kansalaisilta viety koko tämän ajan. Samoin kuin sananvapautta on rajoitettu.

– Ehkä viimeiset 10 vuotta ovat olleet tässä suhteessa merkittäviä eli lakeja on säädetty enemmän ja niitä on sovellettu laajemmin. Tässä mielessä viimeinen vuosi on ollut aiempaa avoimemman ja röyhkeämmän toiminnan aikaa.