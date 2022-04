Asiantuntijat: Ukraina ja Venäjä voivat jäätyä ikuiseen konfliktiin – "Kansainvälinen rikollisuus pääsee leviämään epävakailta alueilta"

– Pohjois-Korea–Etelä-Korea-tyyppinen tilanne, jossa lopetetaan sotiminen, mutta mitään ei sovita. Tämä voi Venäjälläkin olla takaraivossa kylmää sotaa ajatellen. Iso kysymys on se, kuinka paljon jäädytetään ja kuinka paljon tulitauko aloittaa aidot poliittiset neuvottelut, sanoo konfliktinratkaisujärjestö CMI:n ohjelmajohtaja Ville Brummer .

– Vaikka neuvotteluissa saavutettaisiin jonkinlaisia voittoja esimerkiksi vankien vaihdosta, humanitaarisista käytävistä, tulitauosta ja jopa jonkinlaisesta rauhansopimuksesta, niin aina on riski, sitoudutaanko niiden toimeenpanoon, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen .

– Esimerkiksi jos rajoista on kiistaa tai rajahallinta ei ole hyvää, sillä on välittömiä vaikutuksia. Kansainvälinen rikollisuus pääsee leviämään epävakailta alueilta kohti Eurooppaa, sanoo Karjalainen.

– Venäjän perusajatus siitä, että on jonkinlaisia "buffer zoneja", suojavyöhykkeitä lännen ja Venäjän välissä. Se on asia, mitä ei tulevaisuudessa enää tule. Se on asia, joka Euroopassa pitää neuvotella uusiksi.