Lasten migreeni yleistyy kovaa vauhtia – 13-vuotias Jami Verronen on sinut sairauden kanssa: "Nautin keväästä samalla tavalla kuin muutkin"

Kun seuraava kohtaus tuli muutaman kuukauden päästä, äiti alkoi aavistella, mistä on kyse. Asia oli vanhemmille tuttu, sillä molemmilla on migreeni.

Syksy on Jamille parasta aikaa ja kevät pahinta: aurinko paistaa hangelle ja valo heijastuu kirkkaana silmiin. Ärsykkeitä ovat myös siitepöly, joidenkin kasvien tuoksu ja vahvat tuoksut muutenkin.

Kohtauksia voi olla keväällä parikin viikossa. Niiden lisäksi päätä särkee välillä muutenkin, mutta Jami on asiaan tottunut.

– Mä en edes mieti niitä, nautin samalla tavalla keväästä kuin kaikki muutkin. Käytän vain aurinkolaseja, ja lippiskin on aika hyvä suojaamaan auringolta, sanoo Jami Verronen.

Koulun aloitus lisää migreeniä

Aivan pienten lasten migreenidiagnoosit ovat harvinaisia. Kaikkiaan lasten ja nuorten päänsärky ja migreeni ovat kuitenkin lisääntyneet selvästi jo pitkään. Kansainvälisesti on näyttöä siitä, että migreenin esiintyvyys 10–18-vuotiailla on jopa 25 prosenttia.

Migreeni on vahvasti perinnöllistä, mutta myös elintavat ovat suuri tekijä. Elimellinen syy on taustalla hyvin harvoin.

Osaselityksenä esiintyvyyden kasvuun on diagnostiikan paraneminen. Iso rooli on myös lasten elämän muuttumisella. Elintapojen merkitystä voidaan silti vain aavistella, sillä tutkimusta asiasta ei ole. Vanhemmissa tutkimuksissa taas taustatekijöitä ei ole kysytty, joten vertailukohtaa ei löydy.

– Lasten elintavat ovat muuttuneet selvästi: osalla lapsista elämä on jo alle kouluikäisenä aikataulutettua harrastuksineen. Aikaa vapaalle leikille ja olemiselle on aiempaa vähemmän. Toisaalta osa lapsista liikkuu vähemmän, on vähemmän ulkona ja enemmän ruudun äärellä. Nuorilla stressi ja vaatimukset ovat lisääntyneet, sanoo lastenneurologi Tuuli Immonen HUS:ista.