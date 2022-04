Seksuaalista häirintää ja kiusaamista somessa kitkevä hanke sai valtakunnallisen tunnustuksen: "Normaalia nudejen pyytelyä ei ole", sanoo hankepäällikkö

Valtakunnallinen Nuorisotyön tunnustuspalkinto on myönnetty Sua varten somessa -hankkeelle (siirryt toiseen palveluun) . Hanke pyrkii kitkemään lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja kiusaamista somealustoilla.

Hankkeen työntekijät käyvät vuosittain tuhansia yksityiskeskusteluja 8–21-vuotiaiden nuorten kanssa. Nuorin yhteydenottaja on ollut kuusivuotias.

– Tyypillinen yhteydenottaja on 10–14-vuotias tyttö, joka on saanut pyytämättä alastonkuvia joko toiselta nuorelta tai hänen aikuiseksi epäilemältään henkilöltä. Tai häneltä on pyydetty tai jopa kiristetty alastonkuvia, kertoo hankepäällikkö Anni Pätilä.