Jo viides kaupunginjohtaja yrittää saada rauhan itärajan kaupunkiin, josta venäläiset ovat kaikonneet – 35-vuotias Matias Hilden tuli tunnetuksi TV-ohjelmasta

– Viidessä vuodessa Imatralla on ollut liian monta kaupunginjohtajaa.

Erikoisia käänteitä Imatran kaupungin johdossa on viiden viime vuoden aikana tapahtunutkin.

Uusi kaupunginjohtaja Matias Hildenkin joutuu aloittamaan vt. kaupunginjohtajana, kunnes Lindemanin työsuhteen purkaminen on saanut lainvoiman. Aikaa voi kulua tovi, sillä asiasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Vaiheikas ura

Matias Hilden toimi pitkään Puumalan kunnanjohtajana. Tämä kuva on vuodelta 2020.

Kun Itä-Suomen hallinto-oikeus viime syksynä totesi, että Anu Sepposen valinta Ruokolahden kunnanjohtajaksi on lainvoimainen, Hilden joutui jättämään työnsä Ruokolahdella.

Tuloja Suomesta

Imatran kaupunki sai vuosikausien ajan lisävirtaa elinvoimaansa ja kaupungin kassaan venäläisistä turisteista, joita kaupunkiin saapui joka vuosi tuhatmäärin ostoksille ja nauttimaan eteläkarjalaisesta luonnosta. Suomen ja Venäjän väliselle rajalle on kaupungin keskustasta matkaa vain muutama kilometri.

Imatran kohdalla on rajanylityspaikka, joka tosin nyt on suljettuna vähäisen liikenteen takia.

Nyt turistivirta on loppu eikä kukaan tiedä, milloin venäläisturistit jälleen saapuvat. Kaupungin Venäjä-turismiin ja Venäjä-yhteistyöhön nojaava strategia on joutanut paperinkeräykseen.

– Me emme voi nojata naapurimaasta tulevaan ostovoimaan. Sehän on selvä, että meidän korttimme ovat nyt ihan toisenlaiset tässä tilanteessa, sanoo Hilden.

Matias Hildenin työhuone on Imatran kaupungintalolla.

Imatran kaupunki kärsii samasta ongelmasta kuin moni muukin suomalaiskaupunki: väki vähenee. Nyt asukkaita on reilut 25 500.

– Viime vuonna oli noin 250 hengen muuttotappio, mikä on paljon meidän kokoisessa kaupungissa. Se on kaikki pois veroeuroistamme, joilla palveluita pyritään järjestämään kaupunkilaisille, sanoo vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden.

Imatran koski on valjastettu vesivoimalaksi 1930-luvun lopulla.

Imatra on rakentunut vahvan teollisuuden äärelle. Kaupungissa ovat muun muassa Stora Enson suuri paperi-, sellu- ja kartonkitehdas sekä terästehdas Ovako.

– Suomessa Imatra ei ole poikkeus siinä, että teollisuuden ympärille kasvaneiden seutukaupunkien väestökehitys on tällainen. Ei ole kuitenkaan mahdoton rasti saada muuttoliike tasapainoon, uskoo Hilden.

Vieressä oleva Lappeenranta on asukasluvultaan kolme kertaa Imatraa isompi yliopistokaupunki, ja Imatra on toisinaan kokenut jäävänsä pikkusiskon tai -veljen asemaan.

– Me emme kuitenkaan voi olla köyhän miehen Lappeenranta, vaan meidän pitää löytää jotain parempaa. Työpaikkaomavaraisuus Imatralla on yli sata. Olemme työpaikkaomavaraisia ja monilla aloilla on työvoimapula, sanoo Hilden.