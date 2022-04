Musiikki lievittää sairaan lapsen kipuja ja hoitaa traumaattisia kokemuksia – "Musiikkiterapia on superlääke", sanoo tanskalainen tutkija Ilan Sanfi

Musiikin avulla lapsi voi ilmaista vaikeita tunteita

– Musiikkia tuottaessaan lapsi on tekemisissä koko ilmaisunsa kanssa. Se on lapsille hyvin luontaista. Yksi parhaista asioista lasten kanssa on, että musiikkiterapiassa lapsen motivaatio on kohdallaan ja terapia etenee, Hakomäki kertoo.