Palkittu käsikirjoittaja työskenteli sairaalassa ja ilmavoimissa ennen kuin hänestä tuli brittidraaman kultasormi

Entä tv-sarjat Bodyguard ja Line of Duty? Nyt alkaa varmasti kuulostaa jo tutummalta, sillä molemmat sarjat ovat olleet hyvin suosittuja myös Suomessa.

Brittiläinen Jed Mercurio, 56, on molempien hittisarjojen takana. Hän on tällä hetkellä Britannian kuumimpia tv-käsikirjoittajia. Molemmat sarjat ovat rikkoneet katsojaennätyksiä Britanniassa, joten Mercuriota ei suotta pidetä brittidraaman kultasormena.

Hänen taustalla on hauskan näköinen tapetti tai pahvikulissi jylhästä rannikosta. Kun kysyn taustamaisemasta, Mercurio vastaa sen liittyvän paikkaan, jossa on juuri kuvaamassa uutta sarjaa Bloodlands. Sarjaa kuvataan parhaillaan Pohjois-Irlannissa ja pääosassa on suomalaisillekin tuttu näyttelijä James Nesbitt.