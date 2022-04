Ukrainan rautatiet ovat saaneet olla melko rauhassa Venäjän hyökkäyksiltä – sotilasprofessori: Iskuja tulee lisää erittäin todennäköisesti

Maanantaina Venäjä iski viidelle rautatieasemalle Länsi- ja Keski-Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriö on uutistoimisto Reutersin mukaan myöntänyt, että iskujen tarkoituksena oli Ukrainan rautatieverkostoa tuhoamalla estää ulkomaisten asetoimitusten pääsy rintamalle.

– Todennäköisyys iskujen lisääntymiseen on erittäin korkea, koska läntinen aseapu on lisääntynyt ja sen tyyppi on muuttunut, Mäkitalo sanoo puhelimitse.