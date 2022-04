Behm jättäisi Instagramin heti, jos ei olisi artisti – maailmalla poptähdet lähtevät nyt somesta ovet paukkuen, koska eivät kestä enää fanejaan

Sukunimellään musiikkia julkaisevalla Rita Behmillä on Instagramissa yli 50 000 seuraajaa.

Tutkijoiden mukaan artisteista on tullut somevaikuttajia, joilta odotetaan kannanottoa lähes joka asiaan. “Enhän mä ole sitä varten perustanut sitä tiliä”, Behm sanoo Ylelle.

Poptähti Doja Cat kirjoitti Twitteriin maaliskuun lopussa: "En enää välitä, minä lopetan, en malta odottaa, että katoan, enkä enää tarvitse sitä, että te uskotte minuun."

Poptähti oli joutunut faniensa hampaisiin (siirryt toiseen palveluun) peruttuaan festivaalikeikan Paraguayssa tulvan vuoksi. Fanit pettyivät lisäksi siihen, ettei tähdellä ollut aikaa yhteiskuville ja nimikirjoituksille.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun Doja Cat näyttää tunteitaan (siirryt toiseen palveluun). Myöhemmin poppari pyysi purkaustaan anteeksi.

Paraguayn selkkauksen jälkeen Doja Cat on vahvistanut lopettavansa uransa, kunhan hän saa jo sovitut työt alta pois. Niihin sisältyy muun muassa musiikkivideoita ja stadionkiertue The Weekndin kanssa. Sekä tietenkin paljon sosiaalista mediaa.

Doja Cat on yksi tämän hetken puhutuimmista artisteista. Hän on kahminut kahden vuoden sisään 11 Grammy-ehdokkuutta. Tuorein albumi Planet Her vietti neljä viikkoa Yhdysvaltain albumilistan kakkosena.

Se, että hurjaa nousua tehnyt muusikko puhuu uransa lopettamisesta, on iso uutinen. Eikä Doja Cat ole ainut someen ja faneihin väsynyt.

Kuva: Casey Flanigan/imageSPACE/Shutterstock/All Over Press

Behm: Sosiaalinen media on jättiläiskalmari, joka on imaissut meidät lonkeroihinsa

– Vihaan sitä. En hirveästi keksi siitä hyviä puolia.

Näin sukunimellään musiikkia julkaiseva Rita Behm puhuu sosiaalisesta mediasta. Hän kuvailee sitä "jättiläiskalmariksi, joka on imaissut meidät kaikki lonkeroihinsa".

Behmillä on Instagramissa yli 50 000 seuraajaa, ja hän tuntee massan painon. Haastattelun alla hän on palannut kolmen viikon sometauolta, jonka aikana inbox on täyttynyt viesteistä.

– En halunnut palata, koska mulla oli tosi hyvä olo. Tiesin, että kun avaan sen, siellä on ihan sikana viestejä, joihin mun odotetaan reagoivan.

Viesteissä seuraajat kyselevät sanoituksista (niistä Behm juttelee mielellään silloin kun ehtii), pyytävät synttärionnitteluvideoita (niihin aika ei mitenkään riitä) ja kyselevät keikka-aikatauluista – usein tunteja ennen keikan alkua.

Jos vastausta ei kuulu, seuraajat suivaantuvat.

– Voiko olettaa, että artisti on Instagramissa päivystämässä, että kaikki ehtivät ajoissa keikalle? Onko se artistin vastuulla? Ei mun mielestä ole.

Pettyneiden fanien viestit harmittavat, mutta vaatimus läsnäolosta tuntuu myös kohtuuttomalta. Behm ihmettelee, täytyykö muusikon todella olla aktiivinen somessa.

Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Monen mielestä pitää. Artisteihin kohdistuu somessa voimakas läsnäolon vaatimus. Työ vertautuu somevaikuttajiin sillä erotuksella, että päätyön ainakin pitäisi olla musiikin tekeminen ja esittäminen.

Sukunimellään musiikkia julkaiseva Miika Pesso kertoi YleX:n haastattelussa, että hänellä on käynnissä "alituinen pohdinta siitä, onko tämä nyt hetki, joka pitäisi somettaa". Tegan and Sara -yhtyeen Sara Quin taas sanoi The Guardianille, että nykyään tuntuu kuin musiikkia tehtäisiin sosiaalisen median hyödykkeeksi (siirryt toiseen palveluun), joksikin, joka liittää osaksi sometekemistä.

"Vaikeneminen on väkivaltaa"

Mediatutkija Mari Lehto ei ole yllättynyt, että monet popmuusikot ovat väsyneet someen. Instagramin Story-ominaisuus on sekä kiihdyttänyt odotettua päivitystiheyttä että lisännyt somevaikuttajien velvollisuutta kommunikointiin.

Ennen kommentit tulivat blogin, kuvan tai lehtijutun alle, nyt jokainen storyyn tullut kommentti on yksityisviesti (DM), joka aloittaa oman kahdenvälisen keskustelunsa.

– Tämä on koettu somevaikuttajien keskuudessa todella kuormittavana. DM-toiminto luo illuusion intiimistä kahdenvälisestä keskustelusta. Vaikuttaja saattaa kuitenkin saada satoja viestejä päivässä, Lehto sanoo.

Viimeisten parin vuoden aikana somevaikuttajilta on alettu vaatia kannanottoja ja vaatimuksia. Vuoden 2020 Black Lives Matter oli yksi käännekohta. Samalla muistutetaan, että "vaikeneminen on väkivaltaa" (siirryt toiseen palveluun).

– Vaikuttajilta odotetaan nopeasti erilaisia kannanottoja. Pitää ottaa kantaa hoitajalakkoon ja Ukrainan sotaan. Ne on tosi isoja asioita. Monelta odotetaan sellaista uutistoimistomeininkiä, somevaikuttajia tutkinut Hanna Reinikainen arvioi.

Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Behm tunnistaa trendin hyvin. Hän ei ole jakanut sometileillään koskaan esimerkiksi mitään politiikkaan liittyvää, mutta silti sellaista häneltä odotetaan. Oletus on, että vallan mukana tulee vastuu: jos somekanavallasi on iso yleisö, tehtäväsi on jakaa heille tietoa tärkeistä asioista.

– On sanottu, että jos on 50 tuhatta seuraajaa, niin se on valtava alusta, ja mun pitäisi käyttää sitä hyviin tarkoituksiin. Mutta enhän mä ole sitä varten perustanut sitä tiliä. En osta sitä, että mun pitäisi tehdä jotain siksi, että mulla on paljon seuraajia.

Tili on Behmin mukaan tarkoitettu pelkästään musiikin markkinointiin. Kuvat ovat miltei yksinomaan promo- tai keikkakuvia ja tekstit liittyvät musiikkiin.

Fanit kokevat, että artisti on heille velkaa

Fanittaminen perustuu innostumiseen ja luo yhteisöllisyyttä, mutta fanikulttuuri muuttuu sosiaalisessa mediassa helposti myrkylliseksi.

Silloin puhutaan staneista. Nimi tulee Eminemin kappaleesta Stan, jonka nimihenkilö kuvittelee tuntevansa biisin kertojan tämän laulujen perusteella. Fanisuhde äityy pakkomielteiseksi ja lopulta väkivaltaiseksi.

Stanit ostavat idolinsa uuden kappaleen kymmeneen kertaan ja soittavat sitä loopilla viidessä eri palvelussa. Stanit sabotoivat "vastustajien" levynjulkaisuja jakamalla linkkejä laittomasti vuodettuihin versioihin. Stanit kumoavat idoliaan koskevia vääriä väitteitä ja levittävät sitten omia valheitaan (siirryt toiseen palveluun).

Idolilleen omistautuneita faniryhmiä on kaikilla isoilla poppareilla Beyoncésta (Beyhive) Lady Gagaan (Little Monsters) ja k-pop-yhtye BTS:ään (osuvan sotilaallisesti nimetty BTS Army).

Fanin ja fanitettavan välinen suhde on erityinen. Väitöskirjatutkija Hanna Reinikainen puhuu parasosiaalisesta suhteesta, jolla tarkoitetaan illuusiota ystävyyden kaltaisesta suhteesta seurattavaan. Artistia somessa pidempään seurannut henkilö alkaa kokea, että hän tuntee artistin ja tavat, joilla tämä toimii.

Ystävyydestä suhteen erottaa esimerkiksi se, että stanit voivat kääntyä idoliaan vastaan hyvinkin yllättäen ja arvaamatta.

Kuva: MediaPunch / BACKGRID / All Over Press

Fanit kokevat helposti, että artisti on heille velkaa. Doja Cat ja somesta huhtikuussa lähtenyt (siirryt toiseen palveluun) Cardi B tulivat tähdiksi somen kautta. Osa seuraajista voi odottaa vastalahjana artisteilta aikaa ja huomiota. Ja kun Behm ei olekaan vastaamassa viesteihin, eikä Doja Cat tule hotellin edustalle moikkaamaan, fanit suuttuvat (siirryt toiseen palveluun).

– Idoli voi tehdä petoksen, käyttäytyä tavalla, jota ei voida hyväksyä. Silloin parasosiaalinen pääoma muuttuukin yhtäkkiä kryptoniitiksi, Reinikainen sanoo.

Petokseen reagoidaan nopeasti ja isolla joukolla, mikä saa nyt artistit palamaan loppuun.

Doja Cat romahti, koska hänen faninsa tuntuivat vaativan häneltä liikaa. Cardi B poisti sometilinsä, koska fanit eivät suostuneet ymmärtämään, miksi räppäri ei ollut Grammy-gaalassa. (Hänen perustelunsa oli yksinkertainen: hänellä ei ollut uutta musiikkia, jota promotoida.)

Cardi B:n terveiset faneille: ”Voi luoja, kun vihaan tätä helvetin tyhmää fanikuntaa.”

Behm sanoo, että julkisuuden henkilöistä ylipäätään puhutaan keskustelufoorumien ja anonyymin viestisovellus Jodelin myötä enemmän ja näkyvämmin.

– Ennen et kuullut tai nähnyt sitä paskan puhumista, se ei tullut sun silmille. Kaikki paskakin on helposti saavutettavissa, eikä se tee ihmiselle hyvää. Tällaisista mielipahan kaatopaikoista on paras pysyä mahdollisimman kaukana.

Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Somesta poistuminen on mahdollista harvoille

Behm ottaa sosiaalisesta mediasta aina välillä taukoja, joiden aikana hän huomaa voivansa henkisesti paremmin. Syksyllä 2021 hän osti simpukkapuhelimenkin, johon ei saanut asennettua sovelluksia.

Muusikko puhuu ajasta ennen somea.

– Onko kaikkien aina pakko olla saatavilla? Eihän ennen ollut niin. Katselit bändikuvia ja luit haastatteluja Suosikista. Oli fanipostiosoite, sen lähemmäksi et päässyt.

Nykyään tällainen etäisyys on mahdollista vain harvoille. Cardi B:kin palasi jo Instagramiin ja Twitteriin.

Selena Gomez kertoi vasta, ettei hän ole ollut netissä yli neljään vuoteen (siirryt toiseen palveluun). Hurja juttu, olihan hän aikanaan Instagramin seuratuin henkilö. Toki Gomezilla on yhä aktiivinen Instagram-tili, jolla on jo yli 300 miljoonaa seuraajaa. Sitä vaan päivittää joku ihan muu.

Kuva: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Samanlaiseen ratkaisuun päätyi helmikuussa (siirryt toiseen palveluun) myös Charli XCX, joka kyllästyi ihmisten käytökseen sosiaalisessa mediassa. Brittipoppari oli saanut kritiikkiä tavasta, jolla hän hoiti Crash-albuminsa promokampanjaa.

Twitteristä ovat poistuneet myös Billie Eilish ja Mitski. Molempien tilejä päivittää nyt joku muu. Lana Del Rey sulki kaikki somekanavansa viime syksynä.

Poistua haluaisi myös Behm. Hän haaveilee, että sometilin sijasta olisi pelkkä sähköpostiosoite, johon fanit voisivat laittaa viestiä.

– En olisi Instagramissa, jos en olisi artisti. Se on niin yksinkertaista.

