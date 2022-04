Räjähdysvaarassa olevaa konttia jäähdytetty jo vuorokausi Kotkassa – sisällä happoa, joka kuumeni tuntemattomasta syystä: "Turvaosasto on valmiudessa"

Akryylihappokontin lämpötila nousi tiistaina Hietasen satamassa Kotkassa. Konttia on jäähdytetty vedellä koko yö ja keskiviikkoaamu.

– Ensin pitää saada lämpötila alas, jotta asiaa on turvallista tutkia. Sen jälkeen mahdollisesti hävitetään sisältö ja tutkitaan, onko vika ollut itse kontissa, sanoo BASF:in toimitusjohtaja Tor Stendahl .

Akryylihappo on muovien ja lateksien valmistuksessa käytettävä kemikaali.

Sataman vaarallisten aineiden säilytyspaikalla on maantiekuljetuskontissa 25 000 litraa akryylihappoa, jonka lämpötila saisi olla 25 astetta. Tiistaina lämpötila oli kohonnut noin 37 asteeseen. Kyseinen happo voi räjähtää, jos se saavuttaa 45 asteen lämpötilan.

Sataman toimitusjohtaja: "Harvinainen tilanne"

– Kaikki tieto puoltaa sitä, että lämpötila on laskemassa. Valvomme tilannetta kameran välityksellä, ja sataman turvaosasto on valmiudessa mikäli tilanne muuttuisi. Alue on myös hyvin eristetty.