Venäjä toteutti uhkauksensa ja katkaisi kaasun jo kahdelta EU-maalta – kuinka riippuvainen Eurooppa on venäläisestä maakaasusta?

1. Miksi juuri Puola ja Bulgaria?

Taustalla vaikuttanee Puolan tiistaina julkaisema oma Venäjä-pakotteiden lista, jossa myös Gazprom on mukana sekä maan päätökset venäläisestä energiasta irtautumiseksi.

Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori Veli-Pekka Tynkkysen mielestä ei ole ihme, että kohteena on juuri Puola.

– Jos katsotaan Venäjän sisäistä retoriikkaa ja propagandaa, niin Puola on heti Ukrainan jälkeen toiseksi pahin vihollinen, Tynkkynen toteaa.

Tynkkynen näkee, että kaasun katkaisu Puolalta on myös Venäjän vastaus siihen, että Saksa ja Puola ovat tiivistämässä yhteistyötään (siirryt toiseen palveluun) vaihtoehtojen etsinnässä venäläiselle öljylle.

2. Mitkä voisivat olla seuraavia maita, joilta kaasu katkeaa?

Professori Tynkkynen arvioi, että Venäjä yrittää hakea toimitusten keskeyttämisessä jonkinlaista tasapainoa. Venäjä on toisaalta riippuvainen EU:n öljy- ja kaasuostoista.

– Jos Venäjä lopettaa viennin vaikka Puolaan, Venäjä vie vähemmän ja se mahdollistaa sen, että vaikka vienti vähenee, Venäjä saa saman verran rahaa muilta ostajilta. Eli tämä on tällaista peliä, professori tiivistää.

3. Miksi Venäjä haluaa maksut ruplissa?

Suomen Pankin Laura Solangon mukaan kyseessä on eräänlainen arvoitus myös taloustieteilijöille.

– Ruplan kurssin tukemiseen sitä ei tarvita, koska ruplan kurssi on tällä hetkellä samalla tasolla kuin ennen hyökkäystä, Solanko toteaa.

Ruplan kurssi lähti luisuun hyökkäyksen alettua, mutta on Solangon mukaan noussut montusta, kun Venäjä on velvoittanut vientiyrityksiä kotiuttamaan tulojaan rupliksi. Samalla venäläisten mahdollisuuksia viedä ja ostaa valuuttaa on rajoitettu, eikä rupla ole enää vapaasti vaihdettavissa.