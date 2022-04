Poliisilaitoksen jonossa makuupussikaan ei ole liikaa – "On lämmin eikä tarvitse turhaan kärvistellä"

Kangasalan poliisiaseman edessä on keskiviikkona aamuvarhaisella reilut 20 jonottajaa. Tulijat ovat varustautuneet retkituoleilla, käsitöillä ja toppavaatteilla. Varjossa istuva mies haukottelee makuupussissa nautinnollisesti.

– Olen täällä passissa mutta en passia varten – haen aselupaa. Tämä on tavallaan koetus hirvimetsälle: tullaan aamuvarhaisella odottamaan ja jos tästä selviää, on valmis metsälle.

Kolmen vuodenajan makuupussiin kääriytyneellä miehellä on mukana termospullo ja suklaapatukka. Jonottaminen ei tunnu harmittavan.

– Ei täällä tarvitse kärvistellä eikä kärsiä enempää, kuin on tarpeellista. Minulla on lämmin ja hyvä olla, Kuusela vakuuttaa.

– Tämä on minulle laatuaikaa. 1-vuotias jäi kotiin iskän kanssa, he tulevat jonoon vasta vähän ennen aamuyhdeksää vanhemman pojan kanssa. Tässä jonotetaan hänelle mopokorttia.

Jonotus saa juttelemaan

Renforsilla on matkassa myös teetä ja äänikirja, mutta niitä ei tarvinnut kaivaa esille – pitkä jonotus innosti ventovieraatkin rupattelemaan.

– Ollaan puhuttu Kangasalasta, perheistä, mopokorteista ja siitä, mistä päin itse on, naiset nauroivat.

– Minulla on pitkä takki, joka ulottuu nilkkoihin asti. Muuten on lämmin, mutta varpailla on vähän kylmä – suosittelen ottamaan mukaan kahvia ja lämpimät kengät!