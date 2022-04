Lumi kertoo, millaiseksi elämä pohjoisessa on muuttumassa, ja siksi suomalaisia pyydetään apuun lumitutkimukseen

Pinnassa on tiivistä, sulavaa kevätlunta ja lumipeitteen alaosassa paksu kerros niin sanottua syväkuuraa. Haurasta lunta, joka kertoo pitkistä pakkasjaksoista. Puolivälin paikkeilla on myös selvä kirkkaan jään kerros.

– On tullut aika paljon joko sadevettä tai sulamisvettä, joka on sitten jäätynyt paikalleen, Rasmus kertoo pystysuoraa lumiseinää silmäillen.

– Poronhoidossa lumen rakenne on hyvin tärkeä. Onko sellaisia jääkerroksia, joista poro ei pääse kaivamaan läpi tai onko jäätä jäkälän pinnassa, kertoo Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa työskentelevä Rasmus.

Poronhoitajien tuntemus on, että jäätä on entistä useammin esimerkiksi talvisten vesisateiden seurauksena. Havaintoja tarvitaan kuitenkin paljon enemmän, jotta lumipeitteen muutoksista osataan sanoa varmuudella jotain.

Lumilapio, mitta ja omat sormet riittävät

– Esimerkiksi tällainen keväinen lumipeite voi olla vaikea tulkittava, koska siinä on epäpuhtauksia ja epätasaisuutta. On hyvin tärkeää saada tietoja siitä, millaista lumi oikeasti on, jotta satelliitit voisivat tulevaisuudessa kertoa olosuhteista entistä paremmin, Rasmus toteaa.