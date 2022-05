E-urheilussa vaadittavat taidot on hyvä opetella jo lapsena – lasten videopelikerho luo pohjaa terveelle uralle

Tamperelaisen urheiluseura KooVeen pelikerhoon saapuvat 9-12 vuotiaat pojat ryntäävät tietokoneille käynnistämään videopelejä. Taistelukentille he eivät kuitenkaan aivan heti pääse, vaan ensin on noustava tuolilta lattialle jumppaamaan.

Pelikerhon ohjaaja Maria Kailahti vastaa, että sillä ehkäistään lihasten jumiutumista. Pelien jälkeen on toinen kehonhuoltotuokio.

– Lapset kyllä haluaisivat heti päästä pelaamaan. On hyvä, että tämän kerhon lapset ovat urheiluseurasta ja ymmärtävät liikunnan tärkeyden, Kailahti toteaa.

Kerhoa käyvä 11-vuotias Jaan Piitulainen harrastaa videopelien lisäksi uintia ja käy tiedekerhossa. Hän pelaa nopeatempoista Fortnite -peliä, jonka ikäraja on 12 vuotta.

Valmennus romahtaa huipputason jälkeen

Videopelien äärellä pitkään istuminen koettelee kehon lisäksi mieltä. Yleisin syy huippupelaajien uran katkeamiselle on henkinen uupuminen tai fyysiset vammat.

Pelikerhotoimintaa tarjoavan uuden yrityksen toimitusjohtaja Vili Anttonen on pelikerhossa neuvomassa lapsia. Hän itse perustason pelaaja. Häneen lapsuudessaan ei e-urheilussa ollut tarjolla ohjattua juniorivalmennusta.

Porukka tamperelaisia nuoria näki harrastajatason ahdingon ja perusti yrityksen korjaamaan tilannetta. Urheiluseura KooVee oli ensimmäinen, joka tarttui Finesports Oy:n onkeen pelikerhojen muodossa. Myös urheiluseura Tampere United on aloittamassa pelikerhotoiminnan.

– Yhtiömme osakkaat ovat peruspelaajia, joilla ei ollut nuoruudessa mitään vastaavaa. Jos haluaa kehittyä pelaajana, on tärkeä saada hyvä alusta pelaamisen polulle. Siksi lähdimme perustamaan pelikerhoja, Finesports Oy:n toimitusjohtaja Vili Anttonen kertoo.

Varhain ruudun ääreen

Vili Anttosen mukaan pelaaminen ohjatusti olisi hyvä aloittaa jo 6-7 vuotiaana, kuten lähes kaikissa muissakin urheilulajissa. Ensimmäisille harrastusvuosille on toki omat pelinsä.

– On tärkeää päästä kokeilemaan useita erilaisia pelialustoja. Silloin myöhemmässä iässä oppii paremmin uusimpia alustoja.

Urheiluseura KooVeelle pelikerho on kokeilu. Seura katsoo, että e-urheilu oikein harrastettuna on kehittävä harrastus, kunhan huolehditaan hyvistä elämäntavoista pelien ympärillä.

Liikunta auttaa uralla

Pelikerhoa pyörittävän yrityksen käsitys hyvästä e-urheiluvalmennuksesta on sama kuin yliopistotutkija Veli-Matti Karhulahdella .

– Vaikka liikunta ei vaikuttaisi suoraan pelisuoritukseen, voi se estää loukkaantumisia. Se on suuri etu, Veli-Matti Karhulahti painottaa.

E-urheilijoilla on paljon ranneongelmia kuten jännetupin tulehduksia ja istumisesta johtuvia selkävaivoja. E-urheilu on lajina niin nuori, että tutkijoilla vielä paljon avoimia kysymyksiä. Selitystä vaatii muun muassa se, mikä erottaa hyväkuntoiset huippupelaajat ongelmapelaamisesta.

E-urheilussa fysiikka ei tule äkkiä vastaan

– On hyvä opettaa elämäntaitoja laajasti, mutta urheiluvalmennus on oltava mukana. Kukaan ei osallistu, jos siellä vain jaetaan terveysvinkkejä.

Yksi haaste niin pelaajille kuin e-urheilun tutkijoille on se, että pelit muuttuvat rivakkaan tahtiin. .

Tutkija katsoo myös, että huipulle pääsy edellyttää hyvin varhaista aloitusikää. Ja kun pelaaja on aikuisena huipputasolla, hänen on oltava valmis harjoittelemaan päivittäin jopa 12 tuntia. Kaikki harjoittelu ei ole kuitenkaan pelaamista.

– Yhteen lajiin ei kannata uppoutua totaalisesti. On tärkeätä, että lapsena saa kokeilla erilaisia lajeja ja harrastuksia. Jos on pelkästään pelannut tietokoneella 10-vuotiaasta saakka, jää tärkeitä asioita todennäköisesti oppimatta teini-iän kynnyksellä.

Vanhemmat ovat mukana pelikerhossa

Tampereen pelikerhossa vanhemmat voivat olla mukana paikan päällä seuraamassa touhua. Hannele Piitulainen tekee samalla tietokoneella töitä, kun poikansa Jaan pelaa. Hänen mielestä kerho on mainio, koska lapsi pääsee pelaamaan sosiaalisessa ympäristössä. Äiti on hyvin tietoinen lajin vaaroista.

Hannele Piitulainen on monen muun vanhemman tavoin pelikerhon tiloissa seuraamassa lapsensa pelaamista.

–Jos lapsen koulu sujuu, hän on fyysisesti terve ja ystäväpiiri on kunnossa, ei ole syytä huoleen. Mutta jos alkaa tulla ongelmia, on tsekattava, meneekö peliin liikaa aikaa.