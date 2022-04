“Ollaan niin lähellä sotatilaa kuin päästään” – syyttäjä järkyttyi Ruotsin mellakoista ja lasten osallistumisesta kivien heittämiseen

NORRKÖPING/ LINDKÖPING Pääsiäisen mellakoista on kulunut kaksi viikkoa, mutta Terttu Kaikkonen , 72, ei pysty vieläkään nukkumaan kunnolla.

Naapuruston taloissa on kymmeniä rikottuja ikkunoita. Kelta-punaista huomionauhaa on solmittu varoittamaan lasinsiruista.

Terttu Kaikkosen naapurustossa on paljon mellakoitsijoiden rikkomia ikkunoita.

“Olin varma, että ne tulevat sisälle”

Naamioituneet miehet repivät katukivetystä irti ja hakkasivat sitä pienemmiksi palasiksi. Niillä he kivittivät Kaikkosen talon edustalla paikalle saapuvia poliiseja ja palomiehiä.

– Siellä seassa oli somaliäitejä, jotka työnsivät lapsiaan rattaissa. Ihmettelin, miten he uskaltavat.

Kaikkonen näki parvekkeeltaan mustaa paksua savua. Hän arvasi, että autoja oli sytytetty palamaan. Naapuri huusi viereiseltä parvekkeelta, että savu on vaarallista ja pitää mennä heti sisälle.

Äiti kannusti lasta kivittämään poliisia

Lindköpingin syyttäjä Eva Nemec Nordh on käynyt läpi esitutkinnassa kuvamateriaalia. Sitä on kertynyt valtavasti poliisin kameroista, valvontakameroista ja yksityishenkilöiltä.

– Se silmitön viha poliiseja kohtaan on aivan käsittämätöntä, hän kertoo Ylen haastattelussa.

Nemec Nordhista lasten mukanaolo on kaikista järkyttävintä. Nuorin lapsista on ollut 15-vuotias.

“Myös idioottimaiset mielipiteet on suvaittava”

Molempien kaupungin syyttäjäviranomaisilla on nyt käynnissä mittava tutkintatyö.

Mielenosoittajien tunnistamiseen kuvista ja videoista on käytetty muun muassa tekniikkaa, jolla voidaan suorittaa kasvojentunnistusta. Ainakin kolme ihmistä on pidätetty.

Poliisin vahingoittaminen on vakava rikos, josta voi saada kahden vuoden vankeustuomion tai jopa elinkautisen.

Mielenosoittaminen on sen sijaan sallittua.

– Sananvapaus on perustuslailla suojattu oikeus. Demokratiassa on kestettävä jopa idioottimaisia mielipiteitä, sanoo Lindköpingin syyttäjä Eva Nemec Nordh.

Vaalivuoden takia on hänen mielestään koko yhteiskunnan nyt toimittava voimakkaasti. Kaikille on selvitettävä, mikä on sallittu tapa reagoida, kun joku esittää mielipiteen, jota ei itse voi hyväksyä.