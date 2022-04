Kaksi miestä raiskasi ja murhasi 20-vuotiaan uhrin Vantaan vankilassa, arvioi syyttäjä – vankilan johtaja: Yhteisselleistä pitää luopua

Poliisi on aiemmin kertonut, että 20-vuotiaaseen uhriin kohdistettiin vankilan matkasellissä brutaalia väkivaltaa jopa kahden päivän ajan. Väkivaltaan oli käytetty erilaisia välineitä. Uhri löytyi kuolleena sellistä torstaiaamuna 27. tammikuuta.

Poliisilla käsitys vartijoiden toiminnasta

19-vuotiaalla ja 23-vuotiaalla syytetyllä on kummallakin väkivaltarikostausta. Uhri oli vankilassa tuomittuna alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin epäilyjen mukaan henkirikoksen motiivina oli uhrin rikostausta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella tehdään parhaillaan esiselvitystä vankilan toiminnasta epäiltyjen rikosten aikaan. Poliisi selvittää, onko vankilan henkilökuntaa syytä epäillä rikoksesta ja aloittaa esitutkinta. Selvitys on vielä alkuvaiheessa.

Poliisi on epäillyn murhan tutkinnan yhteydessä kuullut vuorossa olleita vartijoita. Poliisilla on sen pohjalta hyvä käsitys näiden toiminnasta.

Vankilan johtaja: Tällaista ei saa enää tapahtua

Vantaan vankilassa on selvitetty sisäisesti vankilan toimintaa epäiltyihin rikoksiin liittyen. Sen pohjalta vankilassa on tehty muutoksia turvallisuuden lisäämiseksi.

Vantaan vankilassa on valvontaa ympäri vuorokauden, mutta öiseen aikaan henkilökuntaa on vähemmän kuin päivällä. Yöllä vartijat käyvät tarkastamassa tilanteen lähinnä, jos sellistä annetaan hälytys.

Vankilassa on tehty entistä selkeämpi malli siitä, mitkä asiat uudesta vangista on huomioitava ja kirjattava. Jokaiselta sisään tulevalta vangilta kysytään turvallisuusuhkista erikseen. Lisäksi turvallisuutta arvioidaan muiden tietojen ja henkilökunnan havaintojen pohjalta.

Vantaan vankila on ehdottanut Rikosseuraamuslaitokselle myös muutamia suurempia uudistuksia turvallisuuden lisäämiseksi.

Vankila jatkuvasti ruuhkautunut

Vantaan tutkintavankila on myös niin sanottu kuljetusvankila, eli se hoitaa muun muassa Etelä-Suomen alueen käräjäoikeuksien tutkintavankien kuljetukset oikeuden istuntoihin. Vantaan vankilaan tulee eri puolilta Suomea jopa 10–30 uutta vankia joka viikko poliisin toimittamana.

Vankilassa on 16 osastoa, joilla on erityyppisiä vankeja. Sinne tuodaan myös vangit, joita ollaan siirtämässä ulkomaille vankilaan. Vantaan vankila on tietynlainen solmukohta eri vankiloiden välillä.