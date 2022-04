Sammakoiden kutuaika on täydessä käynnissä, kurnuttajat voi tunnistaa äänen perusteella – lue biologin vinkit sammakkobongaukseen

Sammakoiden kutuaika on nyt täydessä käynnissä. Kurnuttajat viihtyvät etenkin pienissä lammikoissa, joissa ei ole kaloja. Biologi, valokuvaaja ja tietokirjailija Antti Koli kertoo, että parhaat sammakonbongausajat ovat nyt käsillä.

– Keväisin ääni on paras tapa tunnistaa eri sammakkolajit toisistaan, Koli sanoo.

Ruskosammakon ääni on monelle tuttu matala kurnutus. Rupikonnakin kurnuttaa, mutta ääni on lyhyempi, koreampi ja terävämpi.

Viitasammakko on harvinaisempi ja siksi rauhoitettu.

– Viitasammakon ääni on eräänlaista pulputusta. Ääntä on verrattu siihen, kun päästää pullosta ilmaa ulos veden alla, Koli kertoo.

Sammakkolajeja voi yrittää erottaa toisistaan myös ulkonäön perusteella, mutta se on hankalampaa.

– Viitasammakolla on perinteistä sammakkoa terävämpi kuono ja takajalan kyhmy on isompi. Rupikonnalla taas on rupinen iho ja hitaampi liike.