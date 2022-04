Vuokratyöntekijät viedään nyt käsistä – "Aivan hillitön pula", sanoo henkilöstövuokrausfirman yrittäjä

Työvoimapula on pahentunut monella alalla koronaepidemian seurauksena. Kun yritykset eivät löydä itse työntekijöitä, ne turvautuvat entistä useammin henkilöstövuokrausyritysten apuun.

Ylen haastattelemat vuokratyöfirmat kertovat, että työntekijöiden kysyntä on noussut selvästi vuoden vaihteen jälkeen, kun koronaepidemia on alkanut osoittaa laantumisen merkkejä.

– Vuokratyöntekijöitä on nyt kysytty myös aiempaa monipuolisempiin rooleihin ja tilanteisiin liittyen, kertoo Eilakaislan Keski-Suomen ja Itä-Suomen aluepäällikkö Pia Pipatti .

Jos aiemmin oli pulaa lähinnä hitsareista tai ravintola-alan työntekijöistä, niin nyt kysyntä kattaa lähes kaikki alat: pulaa on niin siivoojista ja suunnitteluinsinööreistä kuin it-alan ammattilaisista. Mutta pahin on ravintola-ala.

– Osa tehdään meidän asiakkaillemme rekrytointeina eli me autamme heitä löytämään työntekijän, vaikka työsopimus tulisikin suoraan asiakasyrityksemme kanssa, Pia Pipatti kertoo.

Rekrytoinneissa kaikki keinot käytössä

Henkilöstövuokrausyrityksilläkin on käytössä kaikki mahdolliset keinot työntekijöiden löytämiseksi.

Pipatin mukaan yksittäisiin rekrytointeihin kuluu aikaa aiempaa enemmän ja päätöksiä on tehtävä nopeasti, kun sopiva tekijä löytyy. Jos päätöstä miettii vuorokaudenkin liian pitkään, on hyvä hakija saattanut jo saada paikan muualta ja etsintä on aloitettava alusta.