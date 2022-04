Sota sulki Suomen Pietarin Instituutin, ja nyt sen johtaja pohtii, voiko kulttuurivaihto Venäjän kanssa enää elpyä: “Paluuta normaaliin ei ole”

Suomen Pietarin Instituutin johtajan Sani Kontula-Webbin mukaan Ukrainan sota on vahvistanut venäläisen kulttuurin ääripäitä, eli valtiollisia toimijoita sekä kansalaisyhteiskunnan ääniä kuten underground-kulttuurin edustajia.

Suomen Pietarin Instituutti on toiminut Venäjällä jo kokonaiset 30 vuotta, mutta Ukrainan sodan takia sen toiminta on nyt keskeytynyt määrittelemättömäksi ajaksi. Keskeyttämispäätöksen on tehnyt Suomen Pietarin Instituutin taustaorganisaatio Suomi–Venäjä-seura.

– Venäjän sisäinen tilanne on jatkuvassa muutoksessa, ja maahan on tullut erilaisia uusia lakeja jotka vaikuttavat toimintaympäristöön ja -mahdollisuuksiin, instituutin johtaja Sani Kontula-Webb toteaa.

Suomeen takaisin palannut ja tällä hetkellä Suomesta käsin töitä tekevä Kontula-Webb toivoo, että instituutti voisi vielä myöhemmin jatkaa toimintaansa Venäjällä – mutta milloin, siitä ei ole tietoa.

– Paluuta normaaliin ei kuitenkaan ole. Emme voi jatkaa toimintaamme Venäjällä ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Asiat eivät katoa tuosta vain sormia näpäyttämällä.

Suomen kieltä ja kulttuuria

Verovaroin toimiva Suomen Pietarin Instituutti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa tiede- ja kulttuuri-instituuttien toimintaa. Instituutteja on 17 maassa, ja ne toimivat suomalaisen tieteen ja taiteen näkyvyyden sekä kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi.

Tällaisia tavoitteita on myös ollut Suomen Pietarin Instituutilla. Se on tarjonnut venäläisille suomalaista kulttuuria muun muassa yleisötapahtumien ja seminaarien kautta, joita on omistettu esimerkiksi suomalais-ugrilaisille kielille.

– Lähtökohtaisesti olemme suunnanneet toimintaamme suurelle yleisölle, mutta olemme myös toimineet linkkinä suomalaisten ja venäläisten tiede- ja kulttuurialan asiantuntijoiden välillä, Sani Kontula-Webb painottaa.

Sani-Kontula-Webb. Kuva: Alexey Tatarinov

Viime syksynä instituutti oli mukana järjestämässä Pietarissa Nordic Week -festivaalia, jonka teemana oli kestävä kehitys. Instituutti on myös tukenut Venäjällä suomen kielen opiskelua ja opetusta järjestämällä erilaisia työpajoja.

Sani Kontula-Webb pitää instituutin merkittävimpänä saavutuksena sitä, että se on saanut Pietarissa tunnetun ja luotettavan yhteistyökumppanin maineen.

– Tuhannet venäläiset ovat saaneet tietää lisää suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä ominaisuuksista. Tämä on hyvä asia.

Kontula-Webbin mukaan instituutti on myös pyrkinyt avaamaan keskustelua kansalaisyhteiskunnasta, joka Venäjältä käytännössä puuttuu.

– Venäjän sisäiseen politiikkaan emme luonnollisestikaan voi mitenkään vaikuttaa.

Venäjällä tunnetaan Kalevala

Sani Kontula-Webbin mukaan suomalaiseen kulttuuriin suhtaudutaan Venäjällä pääsääntöisesti myönteisesti.

– Kansalliseepoksemme Kalevala tunnetaan ehkä parhaiten, mutta kyllä venäläisiä kiinnostaa myös suomalainen nykykulttuuri, kuten arkkitehtuuri, muotoilu ja muoti. Nykytaide ja sen ympärillä käyty keskustelu on vedonnut paitsi kulttuurialan ammattilaisiin, myös suureen yleisöön.

Esimerkeiksi Kontula-Webb ottaa vuonna 2018 avatun Amos Rex -museon ja viime kesänä ensimmäistä kertaa järjestetyn Helsinki Biennaalin, jotka herättivät runsaasti huomiota etenkin Pietarissa.

– Suurimmalle osalle venäläisiä Suomesta tulee kuitenkin ensimmäisenä mieleen puhdas luonto ja vapaa-ajan vietto järven rannalla kalastaen ja saunoen, kuten myös joidenkin suomalaisten elintarvikkeiden korkea laatu.

Venäläisessä kulttuurissa kohtaavat ääripäät

Mutta millaisia vaikutuksia Venäjän brutaalilla tominnalla Ukrainassa on maan kulttuurielämälle? Sani Kontula-Webbin mukaan Venäjän kulttuurielämää leimaa tällä hetkellä monimuotoisuus. Toisessa ääripäässä ovat valtiolliset toimijat, toisessa kansalaisyhteiskunnan edustajat, jotka voivat olla graffititaiteilijoita, muusikoita ja nykyrunoilijoita.

– Nämä ääripäät vetävät omaa linjaansa ja voisi ajatella, että sodan alettua tämä prosessi on vain voimistunut. Venäjällä on aina ollut olemassa vaihtoehto- ja underground-kulttuuria, mutta se ei ole saanut paljon näkyvyyttä ja sen rahoitus on ollut haasteellista.

Kansainvälisen kulttuuriyhteistyön keskeytyminen on ollut iso isku venäläiselle kulttuurikentälle: konsertit ja taidenäyttelyt on peruttu, eikä kukaan halua enää mennä esiintymään maineensa täydellisesti pilanneeseen maahan. Uudet lait taas ovat johtaneet sotaa kritisoineiden taiteilijoiden pidättämiseen. Suuri määrä taiteilijoita on myös poistunut Venäjältä.

– Kulttuuripuolella sosiaalinen media on aiemmin ollut tärkeä tiedottamisen ja keskustelun kanava. Kun Facebook ja Instagram on kielletty, keskustelu on siirtynyt venäläiseen Telegram-sovellukseen. Telegram ei ole yhtä merkittävä kuin Facebook tai Instagram, mutta Venäjällä se on selkeästi koettu vaihtoehdoksi varsin vapaallekin ajatuksenvaihdolle

Valtioneuvoston tuoreessa selonteossa todetaan, että kulttuuriboikotista huolimatta kansalaistason yhteyksiä Venäjälle on perusteltua edelleenkin jatkaa. Sani Kontula-Webb on samaa mieltä.