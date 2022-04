Vaasan ruotsalaisen seurakunnan kirkoissa voidaan pian vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja – kirkkoherra Mikael Forslund: "Heillä on paikka seurakunnassa"

Kaikille tilaa

Vaasan ruotsalainen seurakunta kuuluu Porvoon hiippakuntaan. Seurakunta on ensimmäinen (siirryt toiseen palveluun) Pohjanmaalla, joka sallii samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen tiloissaan.

Osa Porvoon hiippakuntaan kuuluvista seurakunnista on tehnyt samanlaisen päätöksen kuin mitä Vaasassa tehtiin.

– Kirkon sisällä ja eri hiippakunnissa on erilaisia linjauksia. Piispa Bo-Göran Åstrand on sanonut, että hän ei anna varoituksia papeille, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja, Forslund sanoo.

– Päätös tehtiin, jotta seksuaalivähemmistöihin kuuluvat voisivat kokea, että heillä on paikka seurakunnassa ja että se on olemassa myös heitä varten, Mikael Forslund snaoo.

Forslund kertoo kuulleensa, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä on muuttanut pois Pohjanmaalta, koska he eivät ole kokeneet voivansa elää sellaisina kuin ovat.

Forslundin mukaan samaa sukupuolta olevat pariskunnat ei vielä ole ottaneet häneen suoraan yhteyttä. Seurakuntapastori Anders Lundström on enemmän työskennellyt asian parissa.

– Sellainen riski saattaa olla olemassa. Toivon kuitenkin, että voimme kaikki kokoontua samaan kirkkoon ja samaan seurakuntaan, ja että kaikille on tilaa ja kunnioitusta, Forslund sanoo.

Vaasan ruotsalainen seurakunta on jo aiemmin profiloitunut mm. sateenkaarimessujen järjestäjänä. Messu järjestetään myös tänä kesänä Vaasa Pride-tapahtuman aikaan. Siksi Forslund kertoo, että tämä päätös ei kovasti yllättänyt häntä

.Aikoja varattavana

Samaa sukupuolta olevat pariskunnat voivat jo lähiaikoina yhteydessä seurakuntaan häiden varaamiseksi. Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta, joka suoritetaan kaikissa avioliitoissa.

– Kirkoissamme on vielä vapaita aikoja ennen kesää. Nyt on huhtikuun loppu, joten mahdollisuuksia (kesähäille) on, Forslund kertoo.