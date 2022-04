Nokian Renkaiden kompurointi Venäjällä voi sataa Suomen laariin – Nokialla toivotaan, että työpaikkoja tulee lisää

Nokian Renkaat kertoo tulostiedotteessaan liikevaihtonsa ja liikevoittonsa laskevan merkittävästi tänä vuonna. Syynä on Ukrainan sota ja pakotteet. Nokialla yhtiö on merkittävä työllistäjä.

Venäjän käynnistämä hyökkäyssota luo suurta epävarmuutta Nokian Renkaiden tulokseen.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio esitteli keskiviikkona yhtiön alkuvuoden tulosta, ja epävarmuus heijastuu etenkin kuluvan vuoden kolmannelle vuosineljännekselle.

Noin 80 prosenttia Nokian Renkaiden valmistamista henkilöauton renkaista tulee Venäjältä. Yhtiön päätuotteet valmistetaan omissa tehtaissa Nokialla Suomessa, Vsevolozhskissa Venäjällä ja Daytonissa Yhdysvalloissa.

Nokian kaupunki toivoisi nyt yhtiölle työrauhaa

Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo, että he seuraavat tilannetta tarkkaan.

– Nokian Renkaat on meille hyvin tärkeä yhtiö. Olen omalla tavallani myös huolissani, mutta luotan täysin yhtiön johtoon ratkaista asia parhaalla mahdollisella tavalla. Heille pitää antaa myös työrauha.

Yksityisistä työnantajista Nokian Renkaat on kaupungin ylivoimaisesti suurin työnantaja.

– Se on myös yhteisöverojen osalta tärkeä toimija. Katsoin tuossa, että 2010-luvun aikana yhtiön liikevoitto on ollut noin 3 miljardia euroa ennen veroja, jo tämä kertoo sen, että yhtiö on koko Suomelle tärkeä, Väätäinen sanoo.

Nokian Renkailla on Suomessa yksi tehdas Nokialla Suomessa. Tuotantoa on myös Vsevolozhskissa Venäjällä ja Daytonissa Yhdysvalloissa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

“En ole huolissani siitä, etteikö työllisyys Nokialla säilyisi hyvänä”

Nokian Renkaat kertoi eilen tulostiedotteessaan liikevaihtonsa ja liikevoittonsa laskevan merkittävästi tänä vuonna. Kaupungin johtoa tilanne ei pelota.

– Puhun ainoastaan, mitä he ovat pörssiyhtiönä itse kertoneet. Hehän ovat kertoneet, että lisäävät tuotantokapasiteettia myös Nokialla. Ajattelen, että työllisyysvaikutus voisi olla Nokialle enemmänkin positiivinen kuin negatiivinen, Eero Väätäinen kommentoi.

Kaupunginjohtajan mukaan lienee selvää se, että maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuva Venäjän tehtaiden vaikeus ei voi olla näkymättä yhtiön kannattavuudessa.

– Sitä kautta voi olla yhteisöveroon vaikutusta tai siihen pitää ainakin varautua.

Väätäinen painottaa, että yhtiö on viime vuosina jatkuvasti investoinut Nokian tehtaisiin ja lisännyt työpaikkojen määrää.

Yhtiön mainehaitasta on puhuttu Venäjän hyökkäyksen alkamisesta lähtien. Vaikka Nokian Renkaat on kertonut vähentäneensä tuotantoaan Venäjällä ja vauhdittavansa tuotantoa Euroopassa, on kritiikki ollut kovaa. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että Nokian Renkaiden ei pitäisi enää Venäjällä toimia.

Nokian Renkaiden tehtaalla osoitettiin mieltä maaliskuun 23. päivä, koska yhtiö jatkaa tuotantoa Venäjällä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Toteaisin, että Venäjän sotakassaa ei ole rahoitettu Nokian renkailla vaan fossiilisten polttoaineiden myynnillä Eurooppaan, maakaasun ja öljyn myynnillä. Suomi on hyötynyt Nokian Renkaista vahvasti. Ymmärrän ihmisten reagoinnin, koska taustalla on Venäjän hyökkäys itsenäiseen maahan on vakava ja pysäyttänyt meidät kaikki. Tässä tilanteessa yrityksille ja yhteisöille pitää antaa aikaa reagoida. Siellä tehdään töitä, että toiminta jatkuu myös jatkossa.

Nokialaiset seuraavat tehtaan vaiheita

Kaupungin suurimman yksityisen työnantajan vaiheita seurataan Nokialla tarkkaan. Nokian Renkaat työllistää kaupungissa noin 1 100 henkilöä.

Keskustassa liikkeellä ollut Kari Kiiveri kertoo seuraavansa tilannetta lehdistä ja telkkarista. Mainehaitta ei häntä huoleta.

– Ainahan sitä firma menee ylös, nyt mennään alas ja noustaan uudestaan. Nokian talous on vankalla pohjalla ja Nokian Renkaat nousee siitä aallonpohjasta.

Hannu Humaloja on itse yhtiön entinen työntekijä.

– En oikein osaa sanoa millä mielellä uutisia seuraan. On kurjaa jos menee työpaikkoja täällä, jos tehtaalla menee huonosti. Tehdas on myös Venäjällä ollut merkittävä työllistäjä ja olen kuullut, että sillä on siellä ammattitaitoista väkeä.

Humalojan mukaan yhtiö on todella vaikeassa paikassa.

– Kyllä se vaikuttaa myös Nokian kaupunkiin, jos oikein huonosti menee, avun tarve kasvaa.

