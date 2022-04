Kesärenkaita ei ajeta enää loppuun, vaan uudet vaihdetaan alle reilusti ennen sakkorajaa – yli 80 prosenttilla on hyväkuntoiset renkaat

Ylen Varsinais-Suomen ja Satakunnan rengashotelleista keräämien tietojen mukaan yli 80 prosenttia autoilijoista ajaa hyväkuntoisilla renkailla, eli renkailla, joiden urasyvyys on yli 4 millimetriä.

Vianor Turku Satakunnantien rengashotellissa on noin 2 000 auton renkaat, ja kaikki renkaat mitaan tarkasti säilytykseen tuotaessa.

– Kesärenkaiden keskimääräinen urasyvyys meillä on 5,5 millimetriä, sanoo Vianorin liiketoiminta-alueen päällikkö Magnus Påhlsson .

Renkaat aiempaa parempikuntoisia

Lounaissuomalaisten rengasliikkeiden tietojen perusteella renkailla, joiden urasyvyys on alle 4 millimetriä, ajaisi tällä hetkellä alle 20 prosenttia autoilijoista.

Påhlsson sanoo, että renkaiden kunto on parantunut selvästi viime vuosina. Kollega Porista on samaa mieltä.

– Kuluttajien tietoisuus rengasturvallisuudesta on parantunut. Ihmiset huolehtivat renkaidensa kunnosta tänä päivänä paremmin kuin aiemmin, sanoo Lujakumi Porin myyntipäällikkö Mika Karlsson .

– Mikään ei estä käyttämästä 1,6 millin urasyvyistä rengasta, mutta missään nimessä sitä lain rajaa ei pidä tavoitella. Keskeistä on, kun rengas alkaa lähenemään 4 millin rajaa, niin jo silloin aletaan miettiä renkaanvaihtoa, sanoo Liikenneturvan Turun yhteyspäällikkö Elias Ruutti .

Renkaita ei ajeta enää loppuun

– Aiemmin renkaat saatettiin ajaa loppuun, mutta ei enää. Se ajatustapa on aika pitkälle väistynyt, komppaa Rengas Turun toimitusjohtaja Marko Rantanen .

Samaa mieltä on Vianor Turku Satakunnantien Magnus Påhlsson.

– Autoilun turvallisuus on ihmisten mielessä enemmän kuin aiemmin. Ei renkaita enää ajeta loppuun, vaan vaihdetaan aiemmin uudet renkaat alle.

Huonokuntoisilla renkailla, joiden urasyvyys on alle 2 milliä, ajoi kymmenen prosenttia autoilijoista. Parikymmentä vuotta sitten heidän osuutensa tiellä liikkujista oli neljännes.

Puhtaasti sakkorenkailla ajavien osuus oli vuoden 2018 selvityksessä vain 2,4 prosenttia autoilijoista. Ja määrä on ilmeisesti tippunut edelleen.

– Niitä on häviävän pieni määrä, alle pari prosenttia.

Sakkorenkaita ei vaihdeta alle

Niin Ville Keipi kuin muutkin rengashotelleja pyörittävät yritykset sanovat, että sakkorenkaita otetaan säilytykseen lähinnä vanteiden vuoksi. Niihin on tarkoitus laittaa uudet renkaat seuraavan renkaanvaihdon yhteydessä.

– Ei niitä voida laittaa, koska vastuu on myös meillä. Kyllä ne jää laittamatta, sanoo Ville Keipi.

– Jos renkaat eivät lain kirjainta täytä, kyllä me jätämme ne vaihtamatta. Se olisi väärin, jos laittaisimme sakkorenkaat alle.

Porin Lujakumissa työskentelevällä Kevin Kaijasaarella on pitänyt tänä keväänä kiirettä, kun kesärenkaita on vaihdettu alle.

– Emme me tarjoa uutta rengasta pelkästään rahankiilto silmissä, vaan kyllä siinä on turvallisuus tärkeintä, Lujakumin Mika Karlsson sanoo.

Turvallisuusvalistus on purrut ihmisiin

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti uskoo, että kuluttajakäyttäytymiseen on vaikuttanut uusi tieliikennelaki (siirryt toiseen palveluun) , rengasratsiat sekä se, että renkaiden turvallisuudesta on puhuttu viime vuosina paljon.

– Uskon, että kun asiaa on pidetty esillä, se on vaikuttanut. Kyllähän parempikuntoinen rengas pitää paremmin ääritilanteissa, ja esimerkiksi vesiliirron riski on pienempi.