Halpa auto ja yhtä halpa korjaus ja tuunaus – viimeinen Gumball 500 ajetaan toukokuussa, videolla esimakua Kokkolan Kostajien menopelistä

Kyse on Gumball 500 -tapahtumasta eli leikkimielisestä kisasta, jossa ajetaan mahdollisimman halvalla ja mahdollisimman peroonalliseksi tuunatulla ajopelillä reitti, jonka varrella suoritetaan tehtäviä.

Kisaan osallistuu autokuntia ympäri Suomen. Kokkolasta on lähdössä viisi joukkuetta. Yle seuraa kokkolalaisnuorten kisavalmisteluja. Videolla nähdään Kokkolan Kostaja -tiimin auto. Tuukka Keränen ja Benjamin Enlund kertovat, että heillä kaikki on jo hyvällä mallilla.

Nimensä tiimi on napannut paikkakunnan urbaanilegendasta. Tarinan mukaan kokkolalainen mies meni Kannukseen ja uhosi olevansa kostaja Kokkolasta. Turpaan tuli välittömästi, ja perään lakoninen toteamus: Ja minä kastaja Kannuksesta.

Autot eivät ole ralliautoja, eikä nopeudesta kisata. Pääasiana on hauskanpito. Pääpalkinnon vie joukkue, jolla on kisan paras fiilis ja kekseliäimmin ja hienoimmin tuunattu auto.

Ensimmäinen Gumball 500 oli Marttiin Viikin kaveriporukan ajelureissu. Tänä vuonna ajettavaan kymmenenteen, ja samalla myös viimeiseen, kisaan on lähdössä pari sataa autoa.

– Tätä on järjestetty pitkään ja samantyylisiä tapahtumia on aika paljon, joten nyt on hyvä pitää ainakin pikku breikki, kertoo Viik.