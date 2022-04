Karkun vastaanottokeskuksen arki pyörii, mutta moni kaipaa kotiin – sotaa Ukrainasta paennut: "Vieraana on mukava olla, mutta koti on silti paras"

Ensimmäiset ukrainalaispakolaiset saapuivat Sastamalan Karkkuun pari viikkoa sitten. He majoittuvat entisen Hoikan opiston tiloissa. Alun hektisyyden jälkeen arki on alkanut asettua uomiinsa.

– En usko sen olevan supervaikeaa, ratkaisevaa on into oppia, Lizun sanoo.

Ammatiltaan Lizun on liikunnanohjaaja. Hän suunnittelee myös pitävänsä zumbatunteja vastaanottokeskuksessa.

Joskus vielä palaamme

Ekaterina ja Vladimir Naumov ovat ihastelleet Suomen luontoa ja ystävällisiä ihmisiä, mutta kaipuu kotiin on kova.

– Kaikki sukulaisemme ovat Ukrainassa ja palaamme sinne heti, kun se on mahdollista. Vieraana on mukava olla, mutta koti on silti paras, Ekaterina sanoo.