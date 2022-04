Ykkösaamussa Petteri Orpo – mitä haluat kysyä kokoomuksen puheenjohtajalta?

Eduskuntavaalit käydään Suomessa vuoden kuluttua. Kokoomus on tällä hetkellä mielipidekyselyiden selkeä ykkönen. Mistä puolueen suosio kumpuaa? Onko Nato-myönteisyydellä osuutta puolueen tämänhetkiseen suosioon?

On ollut esillä, että Suomen Nato-ratkaisu tehtäisiin hyvin samanaikaisesti Ruotsin kanssa., joko samana päivänä tai hyvin lähekkäin. Miksi tämä on Suomelle tärkeää?

Suomen Nato-ratkaisu tehdään hyvin todennäköisesti lähiviikkoina. Kaikkien Naton jäsenmaiden on hyväksyttävä Suomi puolustusliiton jäseneksi. Milloin Suomi on Naton jäsen, jos päätös on jäsenyydelle myönteinen?