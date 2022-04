Huvipuistot odottavat hyvää kesää ilman rajoituksia – suora lähetys Linnanmäen avajaisista käynnissä

– Me odotamme huippukesää. Sellainen on tulossa, koska kotimaan matkailun suosio kasvaa, toteaa Powerparkin johtaja Mikko Kiviluoma.

Ihmisten kokoontumista huvittelupaikkoihin rajoittaneesta korona-ajasta on kuitenkin ollut myös jotain hyötyä huvittelupaikoille.

Huvipuistot ovat satsanneet varausjärjestelmiin, joiden kautta rannekkeita ostetaan etukäteen tietyille päiville. Käytäntö on osoittautunut niin hyväksi, että sekä Powerpark, Särkänniemi että Linnanmäki aikovat jatkaa sitä.

– Me ja huvipuistot ympäri maailmaa olemme oppineet, että kun asiakkaat varaavat lippuja etukäteen, meillä on parempi ymmäyrys siitä, kuinka paljon ihmisiä on tulossa, ja osaame paremmin varautua siihen, sanoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.