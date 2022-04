Oikeusministeri Henriksson kertoo valmiuslain muutoksia – katso suorana kello 13:30 lähtien

Valmiuslain laajemmasta kokonaisuudistuksesta on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle vasta syysistuntokaudella 2025.

Suomessa on pyritty varautumaan suuren siirtolaismäärän tuloon itärajalle, mutta lain valmistelua hankaloittavat kansainväliset sopimukset, joihin Suomessakin on sitouduttu. Rajaturvallisuutta koskevia pykäliä on valmistellut sisäministeriö.