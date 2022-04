Venäjä etenee Itä-Ukrainassa, mutta se ei ole saanut aikaan läpimurtoa – katso tästä jutusta, mikä on sotatilanne Ukrainan eri osissa nyt

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo yli kaksi kuukautta.

Venäjä vetäytyi Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähistöltä huhtikuun alussa ja keskitti joukkojaan Ukrainan itäosaan. Venäjä on kiihdyttänyt sotatoimiaan myös eteläisellä rintamalla.

Yle pyysi Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Pihlajamaata arvioimaan, millainen taistelutilanne on nyt ja mitä Venäjä voi lähiaikoina sodassa saavuttaa.

Venäjä etenee idässä – mutta ilman suurta läpimurtoa

Kulutussodassa tarkoitus on aiheuttaa viholliselle niin suuria tappioita, ettei se enää pysty jatkamaan taistelua tehokkaasti.

Pihlajamaan mukaan on vaikea sanoa, onko kyseessä valittu taktiikka vai olosuhteiden pakko, kun voima ei riitä muuhun.

Venäjä on tuonut Donbasin alueelle viime viikkoina huomattavasti lisää joukkoja. Sen jälkeen kun hyökkäyksen toisen vaiheen sanottiin pääsiäisen jälkeen alkaneen, Venäjän joukot ovat edenneet Izjumin kaupungista kohti etelää, Donetskin kaupungista länteen ja kaupunkien välillä pohjoiseen.

On epäselvää, onko tavoitteena käynnistää Ukrainan joukkojen suurempi saarto, Pihlajamaa sanoo.

– Siellä on joka tapauksessa pyrkimys edetä kohti etelää. Jos Venäjä siihen pystyy, se turvaa yhä enemmän Donetskin alueen hallussapitoa.

Lännessä on arvioitu, että Venäjä yrittää saada Ukrainassa aikaan jotain, mitä se voisi esitellä niin sanottuun voitonpäivään mennessä. Voitonpäiväksi sanotaan Venäjällä toisen maailmansodan päättymisen muistopäivää 9. toukokuuta.

– Jos tilanne ei muutu puolentoista viikon aikana, on epätodennäköistä, että voitonpäivään mennessä Donbas olisi kokonaan Venäjän hallussa, Pihlajamaa sanoo.

Ukraina on idässä enimmäkseen torjunut hyökkäyksiä. Sillä on kuitenkin idässä parhaita joukkojaan ja kokemusta taistelusta vuodesta 2014. Maasto ja olosuhteet ovat ukrainalaisille tuttuja.

Venäjällä taas on Itä-Ukrainassa joukkoja, jotka ovat taistelleet jo kaksi kuukautta ja olleet sitä ennen viikkoja sijoitettuna Ukrainan ympäristöön. Se on kuluttavaa, Pihlajamaa sanoo.

– Henkilöstöresurssien osalta Venäjä on enemmän laskevalla käyrällä kuin Ukraina, joka on sodan aikana kyennyt perustamaan lisää joukkoja ja kärsinyt vähemmän tappioita.

Hyökkäys etelään sitoo Venäjän joukkoja

– Venäjä on vallannut eteläisen Ukrainan aika lailla Hersonin ja Mykolajivin kaupungin väliselle alueelle saakka. Rintamalinja on ollut Hersonin ja Mykolajivin välillä jo useamman viikon. Siitä länteen on yhä Ukrainan hallussa, Pihlajamaa sanoo.