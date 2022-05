Pohjoisessa kevättalvi on otollista aikaa harjoitella sukellusta jään alla – katso, millainen maailma odottaa Myössäjärven syvyyksissä

Keväisin Myössäjärven jäällä Inarissa voi nähdä märkäpukuihin pukeutuneita hahmoja. Inarin ja Ivalon kylien välillä sijaitseva järvi on suosittu sukelluskohde.

Sukeltajat harjoittelevat jäänalaista sukeltamista jäähän poratun kolmionmuotoisen avannon kautta. Kevättalven jäät eivät ole enää kovin paksuja, mutta silti on vielä turvallista sahata avanto ja liikkua painavien varusteiden kanssa jäällä.

– Sukeltaminen ei ole extreme-laji, siinä täytyy ottaa rauhallisesti ja olla rentona. Vertaan sitä joskus joogaan, kun siellä mennään ja kellutaan. Mitä rennompana sukeltaja on, sitä vähemmän kuluu ilmaa ja sitä pidempään voi olla veden alla, kertoo Inarin urheilusukeltajien yhdistyksen puheenjohtaja Janne Antola .

Inarin urheilusukeltajien puheenjohtaja Janne Antola on sukeltanut 20 vuoden ajan erilaisissa luonnonolosuhteissa.

Rentouttava harrastus muuntuu myös viranomaisapuun

Myössäjärvi on tunnettu suomalaisten sukeltajien keskuudessa erityisen kirkkaasta ja puhtaasta vedestään.

Pohjoisen järvien pohjalla voi tavata erilaisia ja erikokoisia kaloja sekä kasvillisuutta. Antolan mukaan Myössäjärvessä on erityisen lumoavia pohjanmuotoja ja kivikkoja. Pohjoisen kirkkaista vesistöistä voi myös sattumalta löytää muistoja historiasta.

– Tämän kyseisen järven pohjassa on kaksi sodanaikaista kuorma-autoa, joita on kovasti etsitty, mutta ilmeisesti ne ovat jääneet penkan alle silloin, kun tie on tuohon viereen rakennettu. Kuorma-autot ovat ilmeisesti jääneet tietyömaan alle eikä niitä ole sen takia löytynyt koskaan, kertoo Antola.