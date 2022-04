Bilefrakin tilalle tuli haalari – nyt sekin on muuttunut: koulua ei välttämättä tunnista väristä, paitsi ehkä dollarinvihreiden kauppislaisten

Topias Turppa oli nähnyt haalareihin pukeutuneita opiskelijoita Helsingin katukuvassa jo kauan ennen kuin itse aloitti opinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Heti kouluun päästyään oli selvää, että omat haalarit oli saatava.

– Kun vetää samanväriset haalarit päälle opiskelijaystävien kanssa, se yhdistää porukan. Siinä ollaan yli pääainerajojen samaa yhteisöä, Turppa sanoo.

Opiskelijahaalarit saapuivat Suomeen alun perin Ruotsista, ja ne ovat arkisempi vaihtoehto entisaikoina käytössä olleelle niin sanotulle bilefrakille.

Ensimmäisten joukossa haalarit ottivat Suomessa 1980-luvun alkupuolella käyttöön nykyisen Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat.

– Haalarit ovat olleet meille iso juttu aina kasarilta tähän päivään saakka. Kaikki edelleen haluaa ne päällensä ja käyttää niitä myös aikamoisella ylpeydellä, sanoo KY:n nykyisenä puheenjohtajana toimiva Turppa.

Viisi opiskelijaa mainostaa Kylkiäinen-julkaisua. Taustahenkilöiden vaatetuksen ja takana näkyvän auton perusteella kuva on 1970-luvulta. Haalarit saattavat olla "esiaste" KY:n nykyisille dollarinvihreille haalareille, sillä KY:llä ensimmäiset "maalarin" haalarit nähtiin Mursujaisissa 1979. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto

KY:n haalarin väri on lähes alkuajoista saakka ollut dollarinvihreä.

Aikaisemmin haalareiden väreistä pystyi helposti tunnistamaan, minkä yliopiston tai alan opiskelijoista on kyse. Nykyään värien kirjo on valtava ja pelkän värin perusteella on liki mahdoton tunnistaa varmuudella opiskelijan koulua tai alaa.

Haalarin värillä on silti edelleen väliä

Opiskelijahaalareiden värikirjo lähti laajenemaan etenkin 2000-luvulla, kun yliopistoista tuttu haalarikulttuuri levisi laajemmin myös ammattikorkeakouluihin, kertoo korkeakoulujen ja opiskelijakulttuurin historiaa tutkinut Sari Aalto Itä-Suomen yliopistosta.

– Esimerkiksi yliopiston osakunnissa väri valikoitui usein omasta osakuntanauhasta, josta järjestö on ollut jotenkin tunnettu. Kun haalarikulttuuri lähti leviämään pienempiin ainejärjestöihin ja ammattikorkeakouluhin, värikirjo väistämättä laajentui, Aalto sanoo.

Halu erottua joukosta omanlaisilla haalareilla ruokki uusien värien valintaa ja sama halu on säilynyt alkuajoista nykypäivään saakka.

Uniikkia väriyhdistelmää lähtivät hakemaan myös Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat, kun he perustivat yhteisen opiskelijayhdistyksen tammikuussa 2019.

MysteRy on Metropolian sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden yhteinen opiskelijayhdistys. Se perustettiin tammikuussa 2019, kun HIV ry ja Soffa Ry yhdistyivät. Kuvassa ovat Katariina Onkamo, Emmi Holmlund, Roosa Natt, Ainu Redemann, Henna Halme, Karoliina Moilanen. Kuva: MysteRy

– Kaikki värit on jo aika pitkälti käytössä pelkästään pk-seudulla, joten haluttiin lähteä ideoimaan sellaista väriyhdistelmää, jota ei vielä muilla ole, sanoo MysteRyn entinen hallituksen jäsen ja nykyinen alumni Linda Lindgren.

Moni jäsenistöstä tekee töitä sairaalassa, joten värejä lähdettiin miettimään työvaatteiden kautta.

– Lopulta päädyttiin mintunvihreään alaosaan ja valkoiseen yläosaan, sanoo Lindgren.

Kaksiväriseen haalariin päätyivät myös Metropolian Karamalmin aineopiskelijat eli KaMA ry, kun kaksi yhdistystä yhdistyi. Toiselta otettiin pohjaväri sähkönsininen ja toiselta insinöörin liilat hihat.

– Itselleni on hyvin tärkeää, että meillä on oma haalari, joka erottaa meidät muista insinööriopiskelijoista. On myös kiva, että haalaria pääsee itse modaamaan ja tekemään siitä uniikin. Vain minun haalareissani on esimerkiksi merkit näin huonosti ommeltu, KaMan rahastoihoitaja Jetro Sutinen sanoo.

Lupa lapsenomaiseen ilakointiin

Vaikka haalareiden värikoodi ei ole enää yhtä helposti luettavissa, on haalareiden merkitys pysynyt vuosikymmenien aikana melko samana.

Tutkija Sari Aallon mukaan haalari ilmentää opiskelijakulttuurin karnevalisoitumista, mikä oli aikansa ilmiö 1970–80-luvun vaihteessa.

– 70-luvulla oli poliittisempi kausi opiskelijajärjestöissä. Haalarien mukaantulo vuosikymmenen vaihteessa osoitti tavallaan uutta aikaa ja asu liitettiin enemmän rentoon juhlimiseen, Aalto sanoo.

Aallon mukaan haalarikulttuuri on edelleen voimissaan ja näkyy vahvasti opiskelijaelämässä. Hän arvelee, että yksi syy vuosikymmeniä kestäneelle perinteelle on haalareiden käytännöllisyys.

Opiskelijat allekirjoittavat tämän aikailematta.

– En voi millään tavalla kieltää tätä. Kun katsoo omaa haalaria, niin on kyllä tyytyväinen, että päällä on ollut se eikä mikään muu vaate. Välillä sattuu ja tapahtuu, ja se on myös kiva, että voi sattua ja tapahtua, Turppa sanoo ja naurahtaa.

Lindgrenin mukaan haalari tavallaan antaa luvan osallistua hieman lapselliseen toimintaan, kuten vaikka mäenlaskuun.

– Esimerkiksi laskiaisriehassa pulkkamäkeen lähtee helpommin mukaan, kun kaikki muutkin on haalareissa ja laskee yhdessä mäkeä.

Sutinen puolestaan toteaa, että haalari on hyvä keskustelun aihe, jos haluaa mennä juttelemaan uusille ihmisille opiskelijatapahtumissa.

– Kyllä niistä on useampi keskustelu tullut aloitettua, hän muistelee.

