Oligarkin kaksi Ferraria ja kaksi venettä takavarikkoon Suomessa – ulosottolaitos iski Boris Rotenbergin omaisuuteen

Kummankin auton haltijaksi eli pääasialliseksi käyttäjäksi on merkitty ajoneuvorekisteriin Boris Rotenbergin poika Roman Rotenberg . Autojen yhteisarvoksi ulosottolaitos on arvioinut 300 000 euroa.

Ulosottolaitos on takavarikoinut myös Rotenbergin kaksi omistamaa venettä, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 225 000 euroa.

Arvoautot tyhjän panttina

Autot on rekisteröity Suomeen vuosina 2009 ja 2010, mutta niitä ei ole katsastettu lähes vuosikymmeneen. Boris Rotenberg on tunnettu autoharrastuksestaan. Vuonna 2013 Rotenbergin omistama SMP-pankki perusti kilpa-autotallin nimeltä SMP Racing.

Kahdesta takavarikoiduista veneistä toinen on Buster-merkkinen ja siinä on 225 hevosvoiman moottori. Toinen aluksista on ulosottoviraston mukaan valmistunut jo vuonna 1946 ja se on “omavalmisteinen”. Takavarikkopäätöksestä ei selviä tarkemmin, minkälaisesta aluksesta on kyse.