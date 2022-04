Hannele Pokka pyytää blogissaan työrauhaa saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle – toivoo valtion pidättäytyvän saamelaisia koskevista päätöksistä

Hannele Pokka pyytää työrauhaa saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle. Lisäksi Pokka vaatii, ettei hallitus toteuttaisi nyt saamelaisten asemaa heikentäviä päätöksiä. Hannele Pokka on oikeustieteen tohtori ja valtion valitsema jäsen saamelaisten totuus- ja sovintokomissiossa.

Vastustettujen toimenpiteiden toteuttaminen ei edistä sovintoa

Komissiolle on annettu työ selvittää historiallisia ja nykypäivän vääryyksiä saamelaisia kohtaan, mutta se ei näytä Pokan mielestä vaikuttaneen päätöksentekoon.

"Olisi hyvä, jos ei tehtäisi toimia, jotka vaikeuttavat sovinnon hakemista"

– Yksikään näistä varauksista, jotka ovat varsin laajoja, ei ole saanut suurempaa hyväksyntää saamelaisyhteisössä. Tässä tilanteessa, kun komissio on suurella valtion ja saamelaisyhteisön tuella aloittanut työnsä, olisi hyvä, jos ei tehtäisi toimia valtion puolelta, jotka vaikeuttavat sovinnon hakemista, pohtii Hannele Pokka.

– Valtiovallalla on nyt erinomainen tilaisuus tähän puuttua, koska kaivoslaki on auki ja sen uudistaminen on menossa.