Kesän matkailusesonki alkaa pian, eikä kaikissa ravintoloissa ole vieläkään tarpeeksi työntekijöitä – ravintoloitsija: "Pula on aika karmea"

Korona pahentanut tilannetta, mutta se ei ole ainoa syy

– Pula on aika karmea. Ei ole kokkeja, mutta ei myöskään tarjoilijoita. Tilanne oli huomattavissa jo ennen koronaa, mutta nyt se on vielä pahempi. Erityisesti täällä maaseudulla tilanne on erittäin paha, se alkaa jo haitata paikkojen pitämistä auki, Wahlberg kertoo.

Pieni palkka ja raskaat työolot

– Salin puolella suomen kielen taito on aika lailla välttämätön. Meillä vielä on tätä paikallishistoriaa, mikä pitää tuntea.

– Yksi syy alanvaihdolle on alhainen palkka, raskaat työolot ja työvuorojen painottuminen iltoihin ja viikonloppuihin. Tessin mukaisella palkalla et saa ketään töihin, vaan on maksettava enemmän. Koronan jälkeen se on monelle ravintolalle haasteellista, mutta ammattitaitoisesta ihmisestä pitää olla valmis maksamaan.