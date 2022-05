"Avioeropakoilijoilla" ja muilla välttelijöillä koittavat huonommat ajat – haastemiesten pääsy tiedonhakurekistereihin nopeutuu

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Suomessa päättyi avioeroon 13 478 avioliittoa. Määrä on pysynyt pienin nousuin ja laskuin suurin piirtein samoissa lukemissa pitkän aikaa.

– Osan mielestä se [avioeron haku yksipuolisesti] on kiusantekoa. He eivät hyväksy eroa ja ovat sen takia passiivisia, sanoo haastemiesten esimies Simo Aro Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden alueella "eropiilottelijoita" on kymmenkunta prosenttia kaikista tapauksista.

Tiedoksianto on toimitettu, vaikka sen heittäisi ovesta

Haastemiestä tarvitaan, jos eroa vastustava osapuoli ei palauta vastaanottotodistusta, jolla hänelle on lähetetty avioerohakemus tiedoksi.

Jos reaktiota ei kuulu, seuraavaksi soi puhelin ja lopuksi ovikello – jos osoite tai oleskelupaikka on tiedossa.

Simo Aroa kysymys huvittaa. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa on yhtä haastemiestä kohti kuukaudessa parisensataa tiedoksiantoa. Kaikki eivät ole avioeroihin liittyviä, mutta mikään niistä ei ole helppo, koska jokainen on yritetty hoitaa ensin muilla keinoilla.

– Määrä jo kertoo ajan, mikä meillä on käytettävissä yhteen tiedoksiantoon Eli ei siellä paljon kyttäillä.

– Kyllä. Tiedoksianto on toimitettu siinä vaiheessa, kun henkilölle on kerrottu, että tässä on haastemies, ja yleensä siinä ehditään vielä myös sanoa nopeasti asia. Itse olen olen sieltä oven takaa sitten ilmoittanut, että ne asiakirjapaperit ovat tässä oven toisella puolella, että ota ne ennemmin kuin naapuri.