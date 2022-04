Asiantuntijat arvioivat Venäjän käyttävän koulutettuja delfiinejä sotatarkoituksiin Mustallamerellä

Venäjä käyttää koulutettuja delfiinejä Mustallamerellä ilmeisenä yrityksenä suojella meritukikohtaansa alueella. Näin arvioivat The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle puhuneet asiantuntijat yhdysvaltalaisen satelliittiyhtiö Maxarin ottamien kuvien perusteella.

Maxar on jakanut kuvat lehden kanssa. Kuvissa näkyy delfiinejä Sevastopolin sataman luona Krimin niemimaalla, jonka Venäjä valtasi Ukrainalta vuonna 2014.

Delfiinit on Washington Postille puhuneiden asiantuntijoiden mukaan tuotu alueelle helmikuussa samoihin aikoihin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Delfiinejä koulutettu 60-luvulta alkaen

Merenkulun asiantuntijoiden mukaan delfiineillä on luonnostaan erittäin kehittynyt kaikuluotain, minkä ansiosta niiden on suhteellisen helppoa havaita miinat ja muut mahdollisesti vaaralliset esineet merenpohjassa, joita on vaikea havaita elektronisella kaikuluotaimella.