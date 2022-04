Hampurilaisketju Hesburgerin ravintoloista valtaosa suljettu jo Venäjällä ja Valko-Venäjällä – loput sulkeutuvat viikonloppuna

Ketju ilmoitti aikaisemmin maaliskuussa, että sulkee ravintolansa huhtikuun loppuun mennessä. Hesburger on lopettanut myös raaka-aineiden toimitukset Venäjälle.

Vuoden 2021 alussa Hesburgerilla on ollut 39 ravintolaa Venäjällä ja neljä ravintolaa Valko-Venäjällä. Puolet ravintoloista Venäjällä on ollut Hesburgerin omia ja puolet itsenäisten yrittäjien ravintoloita.

– Vuokrasopimukset puretaan Hesburgerin omista liikepaikoista. Paikallisille itsenäisille yrittäjille on lähtenyt aikaisemmin purkuilmoitus, jossa heille on ilmoitettu, että Hesburger-tavaramerkin käyttö pitää lopettaa välittömästi, Hesburger kuvailee tiedotteessa.

Lisäksi yhtiö on ilmoittanut ravintoloiden sulkemisesta Googlelle. Googlessa on ollut nähtävissä, että osa ravintoloista olisi edelleen auki. Yhtiön omasta sovelluksesta on Venäjän ja Valko-Venäjän ravintoloiden tiedot poistettu.