Turku poistaa Leninin patsaan ydinkeskustasta – taustalla Venäjän hyökkäys Ukrainaan

V.I. Lenin kävi tässä talossa paetessaan vuonna 1907 tsaarin Venäjältä, lukee muistolaatassa. Laatan on suunnitellut taiteilija Tauno Torpo vuonna 1964.

Turun mukaan rintakuva poistetaan, koska Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen patsas on herättänyt yleisössä ja mediassa toistuvasti tunteita ja keskustelua.

Rintakuva on Puolalanmäessä Turun taidemuseon edustalla.

Leninin rintakuva on sijainnut Turun keskustassa vuodesta 1977. Se on Leningradin lahja Turulle ja sen on tehnyt venäläinen kuvanveistäjä, akateemikko Mihail Anikusin.