Yli 50 miljoonan euron ainutlaatuinen Fazerin tehdas valmistaa nyt kaurankuorista ksylitolia Lahdessa

Yli 50 miljoonaa euroa maksanut tehdas on aloittanut kaupallisen toimintansa Lahdessa. Tehtaan avajajaiset järjestettiin torstaina.

– Markkinatilanne on hyvä, uskomme vahvasti vientimahdollisuuksiin sekä makeis- että purukumiteollisuuden saralla että lääke- ja kosmetiikkateollisuuden osalla.

Patentoitu innovaatio

Noin 30 prosenttia kauran painosta on kuorta. Valtaosa kuorista on hävikkiä, jota on poltettu tai käytetty eläinten rehuna.