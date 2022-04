Oikeus vapautti tamperelaisen perheenisän kaikista syytteistä harvinaisessa sotarikosoikeudenkäynnissä – puolustus: tunnelma äärimmäisen helpottunut

Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut perjantaina tuomion Suomen oloissa poikkeuksellisessa sotarikosoikeudenkäynnissä.

Käräjäoikeus katsoo tuomiossaan, että puolustuksen puolelta on saatettu todennäköiseksi se, että vastaaja ei ole ollut syytteessä mainittujen rikosten todennäköisten tekoaikojen aikaan Liberiassa. Massaquoi ei ole ollut Liberiassa kesäkuun 2001 jälkeen.

Massaquoi on tyytyväinen ja helpottunut

– Päämieheni oli tietysti äärimmäisen tyytyväinen tähän käräjäoikeuden tuomioon. Tällä hetkellä tunnelma on kokonaisuudessaan äärimmäisen helpottunut.

– Me olemme koko oikeudenkäynnin ajan pyrkineet tuomaan esille syyttäjän todistelun epäluotettavuutta, siihen liittyviä epävarmuustekijöitä.

– Käräjäoikeus on todennäköisesti näitä hyväksynyt, koska se on katsonut, että asiassa jää varteenotettava epäily siitä, että päämieheni ei todellisuudessa ole syyllistynyt näihin tapahtumiin eikä ole ollut paikalla tapahtuma-aikaan, eikä ole tämä moneen kertaan mainittu Angel Gabriel, joka on liitetty näihin tapahtumiin.