Harrastaja metsästää vanhoja moottorikelkkoja äijäkirppiksillä ja takoo romustakin priimaa – Markku Rajalan tallissa on noin 30 kelkkaa

Kemiläinen Jarmo Vesterling on museoajoneuvotarkastaja ja syvästi viehtynyt vanhoihin ajopeleihin.

“Latolöytöjen” kunnostaminen ei ole aivan yksinkertaista hommaa. Jos kelkkaa on valmistettu vain pieniä määriä, osat pitää valmistaa tai teettää itse.

Kemiläinen Markku Rajala on reissannut vanhojen kelkkojen perässä Utsjoelta Hankoon. Hänen vanhin kelkkansa, liki 50-vuotias Johnson Skee-horse löytyi Keski-Suomesta Muuramesta.

Kun Rajala on saanut vanhan kelkan kuntoon, hänen pitää päästä kokeilemaan, kuinka kunnostaminen onnistui. Varastossa hänellä on jo kymmeniä kelkkoja.

Kurkista videolla Markku Rajalan kelkkavarastoon: vihreä kaunokainen on lähes 60 vuoden takaa.

Jopa 140 vintage-kelkkaa kokoontuu Leville

Kemiläinen Tarmo Hookana oli aikanaan perustamassa kerhoa Suomulla. Porukka on kasvanut 14 jäsenestä eri puolille Suomea levittäytyneeksi yli sadan jäsenen yhteisöksi.

Vanhoilla moottorikelkoilla myös kilpaillaan. Wintage Weikkojen rovaniemeläinen puheenjohtaja Toni Kouva kertoo, että vanhoilla kelkoilla kilpaileminen on kasvanut räjähdysmäisesti.

– Nyt on tullut uusia kuskeja mukaan. Meidän järjestämissä kilpailuissa on ollut kymmenen luokkaa. Rovaniemen Lehtojärvellä oli jo 120 kuskia, ja vappuna Levillä heitä on vielä enemmän.