Kahden vuoden odotus on ohi – Mantaa ei tänä vuonna ympäröi vaneriseinät, vaan lakitusta katsomaan tullut juhlakansa

Tätä on odotettu! Näin toteaa Mantan lakituksesta tänä vappuna vastaava Helsingin yliopiston ylioppilaskunta nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) .

Koronapandemia on sotkenut vapputraditioita kahtena edellisenä vuotena, mutta tänä vappuna Havis Amanda -veistos saa taas ylioppilaslakkinsa perinteisissä juhlallisuuksissa.

– Kyllähän tässä on jo jonkin aikaa jännittänyt ja öisin valvottanut. Tämä on ensimmäinen opiskelijavappuni ja suoraan heti nosturilla huipulle, joten jännitettävää riittää monellakin tasolla, sanoo lakitustiimiin kuuluva Iida Juntunen Radion Suomen Päivän haastattelussa.

– Parhaimmillaan lakitusta on ollut katsomassa satatuhatta henkeä, ja koska nyt on ollut pari vuotta taukoa, niin kyllä me tuota määrää paikalle huomenna odotetaan, Juntunen sanoo.