Yrittäjä laiminlöi vuosien ajan teollisuusmaalaamon jätehuoltoa pohjavesialueella – Syyttäjä: "Poikkeuksellista välinpitämättömyyttä"

Esimerkiksi maalijätteen varastointi epäasianmukaisesti tontilla jatkui, vaikka kaupunki toimitutti vuonna 2016 tontilta peräti 456 tynnyriä maalijätettä pois. Syyttäjän kuvailun mukaan kiinteistöltä on lisäksi pumpattu pesuvesi letkua pitkin piha-alueelle ja maastoon. Puhdistusaineena käytetty trikloorietyleenisakkaa on säilytetty kiinteistöllä niin, että sitä on valunut maaperään. Lisäksi myös maalauksessa syntynyttä pulveripölyä on puhallettu ulos hallin seinustalle, josta se on voinut levitä ympäristöön.