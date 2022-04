”YK varmasti reagoi” – professori Koskenniemi pitää Kiovan yöllistä iskua entistä vakavampana merkkinä Venäjän häikäilemättömyydestä

– Nyt venäläiset eivät ole edes yrittäneet väittää, että näin on. Tämmöistä terroripommitusta on jatkuvasti harrastettu, jolla selvästi pyritään alistamaan Ukrainan kansa kokonaisuudessaan. Kyllä minä sanon, että se on vähän turhauttavaa, että Venäjä kaikkien sopimusten jäsenenä ei millään tavalla edes yritä perustella toimintaansa niiden nojalla.